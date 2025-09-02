Česko si mírně polepšilo v oblasti digitalizace a infrastruktury. I tak je ale v daném ohledu až čtrnácté nejlepší v Evropě

Dostupnější internet v domácnostech i zlepšující se úroveň digitalizace státní správy – dva hlavní důvody, díky nimž Česká republika poskočila v rámci Indexu prosperity a finančního zdraví, respektive jeho pilíře digitalizace a infrastruktury, z loňské šestnácté pozice v Evropské unii na čtrnáctou.
Co se přístupu k internetu týče, připojení má aktuálně k dispozici na 94,6 procenta domácností. To značí v rámci EU průměr. Na druhou stranu platí, že samotná rychlost připojení už poněkud pokulhává – méně domácností než u nás je vysokorychlostním internetem pokryto už jen v Řecku.
O něco dostupnější jsou v Česku ve srovnání s uplynulým rokem bankovní terminály. Na tisíc obyvatel podle dat Evropské centrální banky připadá v současnosti 24,6 zařízení. Ovšem i tak se ČR v rámci tohoto ukazatele řadí až na celkové 24. místo.
Dalším faktorem, který nelze opomenout, je lepší dostupnost MHD, v jejímž případě si Česko polepšilo o sedm míst na desátou příčku. Naopak co se hustoty sítě silnic týče, zde došlo vlivem rychlejší výstavby v ostatních státech EU k poklesu o tři pozice. V současnosti je v tomto ohledu ČR rovněž „až“ desátá nejlepší napříč unijní sedmadvacítkou.