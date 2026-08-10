Česko opět v hledáčku zahraničních investorů. Tuzemský M&A trh v letošním prvním pololetí vzrostl meziročně o více než třetinu

Celkem 96 transakcí a meziroční nárůst o více než jednu třetinu. Takové jsou základní statistiky zdejšího trhu fúzí a akvizic za letošní první pololetí. To bylo podle dat poradenské společnosti RSM charakteristické návratem zahraničních investorů a také výrazným zvýšením podílu středně velkých obchodů.
Více transakcí se přitom podařilo uzavřít především v období od dubna do června, první kvartál letošního roku byl oproti tomu spíše poklidnější. „Poprvé od začátku války na Ukrajině vidíme, že se do středně velkých transakcí vracejí zahraniční investoři. Nekupují přitom jednotlivé firmy, ale společnosti působící v celém regionu střední Evropy, který dále konsolidují,“ nechala se slyšet řídící partnerka RSM Monika Marečková.
Pokud jde o nejvýznamnější obchody s přesahem na tuzemský trh zrealizované od letošního ledna do června, opomenout nelze akvizici lucembursko-polské logistické společnosti InPost a nabídku na převzetí rakouské technologické skupiny Kontron tchajwanským Ennoconnem, jenž patří pod známou skupinu Foxconn. Příkladem návratu zahraničního kapitálu je koupě výrobce obalových materiálů Coveris se závodem v Kuřimi u Brna americkým investorem Kingswood Capital Management, kterou realizovala síť RSM UK a RSM CZ.
„Od poloviny pololetí se na trhu začaly řešit výrazně větší projekty, typicky firmy s obratem nad miliardu korun. Tyto transakce se vyjednávají déle a do pololetní statistiky se proto ještě nepropsaly. Očekáváme, že třetí čtvrtletí bude znatelně silnější než celý dosavadní průběh roku,“ podotkla ředitelka transakčního poradenství RSM Lenka Zdražilová.