Česko bude mít poprvé svého Průvodce Michelin. Výsledky hodnocení představí v prosinci

Česko se letos zařadí mezi země s vlastním vydáním Průvodce Michelin. Inspektoři slavné gastronomické značky během roku hodnotili podniky napříč republikou – od pražských restaurací až po rodinné podniky v regionech. Výsledky představí Michelin 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních.
Podle ředitele CzechTourismu Františka Reismüllera jde o výrazné posílení image země jako turistické destinace s kvalitní gastronomií. „Spolupráce s Průvodcem Michelin otevírá novou kapitolu v budování image Česka jako destinace, která kromě historických památek, přírodních krás a široké nabídky možností pro aktivní odpočinek, vyniká i špičkovou gastronomií," uvedl Reismüller.
Michelin uděluje hvězdy, ocenění Bib Gourmand i Zelené hvězdy pro restaurace s důrazem na udržitelnost. Nový český výběr vzniká jako součást tříleté spolupráce mezi agenturou CzechTourism a společností Michelin v hodnotě 1,35 milionu eur.