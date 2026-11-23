Tramvajový průmysl má v Česku, respektive Československu, respektive na území dnešní České republiky velice dlouhou historii. Jeho největší sláva je sice spjata s obdobím šedesátých až devadesátých let dvacátých století, kdy u nás díky společnosti ČKD vznikala legendární Tatra T3 (jež byla dokonce druhou nejvyráběnější tramvají planety), vůbec první takové vozidlo poháněné elektřinou zde nicméně vzniklo už koncem století devatenáctého zásluhou smíchovského podniku Ringhoffer.
Nutno podotknout, že české tramvaje si své zákazníky nacházejí dodnes, a to doslova po celé Evropě. Na co se však možná trochu trestuhodně zapomíná, je skutečnost, že vedle samotných vozidel u nás umíme vyprodukovat i další výrobky a konstrukce pro tramvajovou dopravu nezbytné – jako třeba výhybky a kolejové křižovatky.
Právě na tato zařízení se specializuje prostějovská firma DT – Výhybkárna a strojírna (DTVS), která nyní hlásí dokončení další významné zakázky. Jejích šest výhybek a tři kolejové křižovatky, jež dohromady váží 50 tun, dodá do švýcarské Basileje, konkrétně tamnímu dopravnímu podniku Basler Verkehrs-Betriebe (BVB).
Hodnota celého obchodu přesahuje částku 350 tisíc eur (přes 8,5 milionu korun) a navazuje na dřívější zakázku společnosti z roku 2024, v rámci níž dovybavila svými výhybkami a křižovatkami tramvajovou trasu kolem basilejského náměstí Messeplatzu a jejíž hodnota se dokonce blížila částce jednoho milionu eur.
„Dodávka pro Basilej dokazuje, že kromě samotného návrhu a výroby je klíčová také schopnost splnit další specifické technické požadavky zákazníka. Podmínkou realizace této zakázky bylo získání speciálního certifikátu u německého výrobce stavěcích skříní. Zaměstnanci DTVS díky tomu získali potřebnou autorizaci a mohou tyto skříně instalovat do výhybek naší výroby. Splnění tohoto požadavku umožnilo naší společnosti zajistit dodávku v provedení požadovaném basilejským dopravním podnikem,“ říká obchodní ředitel DTVS Dušan Kadlec s tím, že „dodané konstrukce tvoří takzvaný dvoukolejný triangl, tedy trojúhelníkové propojení tramvajových tratí“.
Její výhybky míří z Prostějova do celého světa. Firma DTVS má na letošek domluvené zakázky již za více než půl druhé miliardy korun
Spolupráce s BVB má navíc pokračovat. Hned v příštím roce plánuje prostějovská DTVS dodat basilejskému dopravnímu podniku další tramvajové konstrukce v hodnotě přibližně 150 tisíc eur.