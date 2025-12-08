České Smartwings změní majitele. Za takřka čtyři miliardy korun je koupí turecký Pegasus

To, o čem se dlouho spekulovalo, se nyní stává skutečností. Tuzemská nízkonákladová společnost Smartwings, jejíchž 100 procent akcií vlastní ČSA, přejde do tureckých rukou. Leteckého dopravce za částku 154 milionů eur, respektive 3,8 miliardy korun koupí turecká firma Pegasus Airlines, jak s odkazem na web Türkiye Today informovala ČTK.
Podle mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové prodejní proces již započal. K dokončení transakce by dle vedení tureckých aerolinek mělo dojít v roce 2026, přičemž výsledná cena se ještě může na základě podmínek uvedených ve smlouvě lišit. Prodej musejí rovněž posvětit úřady nejen v České republice, ale také ve všech ostatních zemích, kde Smartwings působí.
Dle generální ředitelky Pegasus Airlines Güliz Öztürkové si společnost skrze novou akvizici otevírá dveře k dalšímu růstu, a to nejen co do objemu provozovaných linek, nýbrž i z hlediska budování struktury zaměřené na bezpečnost letů, efektivitu, technologie a zkušenosti cestujících: „Nyní, se spojenou flotilou Českých aerolinií a Smartwings, vstupujeme do další fáze naší cesty. Dvě odlišné značky – Smartwings a Pegasus – budou i nadále roztahovat svá křídla globálně se společnou vizí.
ČTK připomíná, že ve hře o nového vlastníka tuzemských nízkonákladovek byl dlouhou dobu i polský národní dopravce LOT. Společnost nicméně z potenciálního odkupu v závěrečné fázi ustoupila, neboť nebyla s to dorovnat nabídku, kterou majitelům Smartwings, jimiž jsou v konečném důsledku podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik, učinil Pegasus. Ta dle informací serveru Zdopravy.cz, který se odkazuje na polské deníky Rzeczpospolita a Money.pl, měla být o zhruba 10 milionů eur vyšší.