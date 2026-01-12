České podnikatelské prostředí zažívá období stability. Vloni skončilo nejméně živnostníků za poslední tři roky

Bezmála 80 tisíc. Tolik podnikatelských subjektů, tedy firem i živnostníků, se vloni rozhodlo ukončit svoji činnost. Přestože se jedná o číslo nezanedbatelné, je to zároveň nejlepší výsledek za poslední tři roky, jak vyplývá z nejnovějších dat české technologické společnosti Saleskit. Meziročně jde pak o pokles přibližně 20procentní.
„Podnikatelské prostředí v Česku si tak po náročných letech české ekonomiky spojených s vysokou inflací, cenami energií i složitou geopolitickou situací, užívá určitou stabilitu,“ poznamenává šéf Saleskitu Tomáš Berger s tím, že naopak počet nově vzniklých ekonomických subjektů byl v uplynulých 12 kalendářních měsících podobný jako o rok dříve. Konkrétně jich přibylo na 129 tisíc.
Přes 77 tisíc těchto nových subjektů představují OSVČ. „Živnostníci za sebou mají poměrně turbulentní roky – museli se potýkat s vysokou inflací, nedostatkem materiálu a jeho zdražováním, ale i administrativními a legislativními nároky v podobě zavádění datových schránek, což významně ovlivnilo ‚životaschopnost‘ podnikatelů. Nyní se i pohledem čísel vracíme do klidnějších let,“ dodává Berger.
Nejvíce nových firem přibylo v roce 2025 v oboru stavebnictví, který přitom dlouhodobě vykazuje nejvyšší volatilitu ze všech. Vloni se v Česku zrodilo asi 16 tisíc stavebních firem, naopak 11 tisíc jich zaniklo. I to je jednoznačně příznivá zpráva, neboť o rok dříve byla bilance mnohem vyrovnanější.
„Například v roce 2023 ve stavebnictví zaniklo více než trojnásobné množství firem, které byly během roku založeny, což odráželo pokles stavební produkce a celkový vývoj ekonomiky, na jejíž stav je tento obor velmi citlivý. Stavebnictví navíc dlouhodobě trpí nedostatkem pracovníků. V posledních dvou letech se nicméně situace stabilizovala i díky dotačním pobídkám a poklesu inflace,“ uzavírá šéf Saleskitu.