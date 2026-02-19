České Klimchi se vytasilo s novou kolekcí ikonických hobnail džbánů. Jejich barevné kombinace zachycují proměnu světla během dne

Známé sklářské studio Klimchi, které před sedmi lety založil podnikatel Lukáš Klimčák a které navazuje na tradici ruční výroby v Kamenickém Šenově v srdci Křišťálového údolí, což je oblast Jizerských a Lužických hor, uvedlo na trh zbrusu novou kolekci ikonických hobnail džbánů. Nese název Ombré a jako taková má za cíl probudit v těchto výrobcích prostřednictvím svých barev i struktury zcela novou energii a emoce.
Firma v rámci této novinky nabízí hned tři různá barevná provedení. Pojmenovala je Galaxy, Sunrise a Dusk, přičemž jak ze samotných názvů vyplývá, design se snaží zachytit proměny světla v průběhu celého dne: od jemného rozbřesku přes jasné polední světlo až po tlumenou hloubku večerního soumraku.
„Jednotlivé barevné odstíny se propojují během výroby přímo ve sklářské peci ještě před samotným tvarováním džbánů. Barva se tak stává pevnou součástí hmoty, nejde jen o povrchový efekt,“ popisuje vznik kolekce Klimčák. „Technologie sbíhání barev se objevuje i v historii, ale nevím o nikom, kdo by s ní v současném nápojovém skle pracoval,“ podotýká s tím, že současná kolekce dodává jejich originálním džbánům netradiční nový kabátek.
Zájemci si tyto produkty již nyní mohou objednat online nebo zakoupit v pražské prodejně Klimchi, která se nachází v dolní části Václavského náměstí. Cena džbánů začíná na 3 190 korunách.