Menu Zavřít

České HDP v prvním čtvrtletí meziročně vzrostlo o 2,2 procenta. Mezičtvrtletní růst byl ale nízký

Jan Boháč
Dnes
České mince v hodnotě deseti a dvaceti korun
Autor: Depositphotos

Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky očištěný o cenové vlivy a sezónnost se ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 0,2 procenta, meziročně pak vzrostl o 2,2 procenta. Vyplývá to z nového odhadu, který v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Mezičtvrtletní vývoj podpořila hlavně skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (nárůst o 0,4 procenta), peněžnictví a pojišťovnictví (+4,3 procenta) a profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti (+0,9 procenta). Dařilo se také stavebnictví (+0,2 procenta) a činnostem v oblasti nemovitostí (+0,4 procenta), negativní vliv měl naopak průmysl, který klesl o 0,7 procenta.

„Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu hrubého domácího produktu v prvním čtvrtletí tvorba hrubého fixního kapitálu a změna stavu zásob. Negativní vliv měly celkové výdaje na konečnou spotřebu a saldo zahraničního obchodu,“ řekl Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Podle Martina Gürtlera z oddělení ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky nová data potvrzují, že česká ekonomika nadále stojí na silných základech, což by mělo přispět k její odolnosti i v současném prostředí zvýšené geopolitické nejistoty. Analytik se zároveň domnívá, že navzdory konfliktu na Blízkém východě by měl letošní růst tuzemského HDP dosáhnout zhruba dvou procent.

Česko je v Indexu prosperity na historickém maximu. Současný ekonomický model má ale své limity
Přečtěte si také:

Česko je v Indexu prosperity na historickém maximu. Současný ekonomický model má ale své limity

„Silná domácí poptávka zůstává robustním základem růstu české ekonomiky. Domácnosti nadále zvyšovaly svou spotřebu, i když pomalejším mezičtvrtletním tempem. Pozitivní zprávou je i pokračující silný růst fixních investic,“ uzavřel Gürtler.

  • Našli jste v článku chybu?

Anketa

Měli by zaměstnavatelé povinně uvádět mzdu už v pracovním inzerátu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Dobývaly svět, vozily elity i běžné rodiny. Poznáte legendární československé automobily z první republiky?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Stínovou flotilu intenzivně využívá i Írán. Jeho tankery navzdory americkým sankcím dodávají ropu do Číny

Dnes

Ferrari chtělo otevřít novou kapitolu. Elektromobilem Luce ale šláplo fanouškům na kuří oko a vyvolalo nervozitu investorů

Dnes

Čech má v USA vlastní právní kancelář a radí: Američan prodává dřív, než staví, Evropan ladí produkt donekonečna. Zdejší trh umí mile překvapit

Včera

Po celé Evropě „padají“ staré přehrady. Řeky a jejich ekosystémy znovu ožívají, vracejí se do nich i ohrožené druhy ryb

Včera

Eurotunel spojuje Británii s pevninskou Evropou už 32 let. Může se pochlubit jednou z nejdelších podmořských železnic na světě

Včera

Máme se bát drahé elektřiny? Panika není namístě, ceny mohou paradoxně klesat, tvrdí odborníci z firmy bezDodavatele

Včera

Retro kvíz: Dobývaly svět, vozily elity i běžné rodiny. Poznáte legendární československé automobily z první republiky?

Včera

V Česku už funguje více než 50 datových center. Jejich výstavbu brzdí kapacita elektrické sítě a zdlouhavé povolovací procesy

27. 5. 2026

Nejlépe placeným sportovcem světa je počtvrté za sebou Ronaldo. Elitní desítka si v součtu za poslední rok vydělala takřka 30 miliard korun

27. 5. 2026

Čeští Purple Ventures sází na technologii ovládanou pohybem prstů. Do britského startupu posílají 11 milionů korun