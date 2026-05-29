České HDP v prvním čtvrtletí meziročně vzrostlo o 2,2 procenta. Mezičtvrtletní růst byl ale nízký

Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky očištěný o cenové vlivy a sezónnost se ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 0,2 procenta, meziročně pak vzrostl o 2,2 procenta. Vyplývá to z nového odhadu, který v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Mezičtvrtletní vývoj podpořila hlavně skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (nárůst o 0,4 procenta), peněžnictví a pojišťovnictví (+4,3 procenta) a profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti (+0,9 procenta). Dařilo se také stavebnictví (+0,2 procenta) a činnostem v oblasti nemovitostí (+0,4 procenta), negativní vliv měl naopak průmysl, který klesl o 0,7 procenta.
„Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu hrubého domácího produktu v prvním čtvrtletí tvorba hrubého fixního kapitálu a změna stavu zásob. Negativní vliv měly celkové výdaje na konečnou spotřebu a saldo zahraničního obchodu,“ řekl Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.
Podle Martina Gürtlera z oddělení ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky nová data potvrzují, že česká ekonomika nadále stojí na silných základech, což by mělo přispět k její odolnosti i v současném prostředí zvýšené geopolitické nejistoty. Analytik se zároveň domnívá, že navzdory konfliktu na Blízkém východě by měl letošní růst tuzemského HDP dosáhnout zhruba dvou procent.
„Silná domácí poptávka zůstává robustním základem růstu české ekonomiky. Domácnosti nadále zvyšovaly svou spotřebu, i když pomalejším mezičtvrtletním tempem. Pozitivní zprávou je i pokračující silný růst fixních investic,“ uzavřel Gürtler.