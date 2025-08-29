České ekonomice se daří. HDP ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostlo o 2,6 procenta

Hrubý domácí produkt (HDP) Česka podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl o 2,6 procenta, a oproti předchozím třem měsícům o 0,5 procenta. V obou případech se přitom jedná o pozitivnější výsledek, než jaký analytici očekávali ve své předchozí předpovědi.
„Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního i meziročního růstu hrubého domácího produktu rostoucí výdaje na konečnou spotřebu a změna stavu zásob. Negativně naopak působilo saldo zahraničního obchodu,“ řekl v tiskové zprávě Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.
Podle ekonomů jsou současné údaje pozitivním znamením, jelikož česká ekonomika vykazuje nadprůměrnou výkonnost v celoevropském kontextu. I v následujících měsících by přitom růst HDP měl pokračovat, což potvrzuje i současný výhled ministerstva financí, které optimisticky očekává celoroční růst tempem 2,1 procenta.
„Hospodářský růst bude i ve zbytku roku tažený silnou spotřebou domácností stimulovanou rostoucími reálnými mzdami a také vládními investicemi, které standardně akcelerují ve druhé polovině roku. Tento rok je navíc rokem volebním a jakkoliv se tato vláda zaříká rozpočtovou odpovědností, na vládních investicích dle svých slov šetřit nechce. Pozitivním růstovým faktorem pro druhou polovinu roku může být také zahraniční obchod, který ve druhém kvartále zaostával,“ vysvětlil analytik společnosti PwC Dominik Kohut.
Podobně, i když trochu méně optimisticky, současnou situaci vnímá Martin Gürtler z oddělení ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky. „Tuzemská ekonomika podle naší prognózy letos vzroste o 1,9 procenta a příští rok zpomalí na 1,1 procenta. Důvodem tohoto zpomalení by mělo být oslabení jejího výkonu ve druhém letošním pololetí vlivem odeznívajícího efektu předzásobení a negativního působení amerických cel,“ uzavřel Gürtler.