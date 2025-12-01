České drony Primoco si doletěly pro další milník. Objem nově získaných zakázek v jediném roce překročil poprvé v historii firmy miliardu

Přestože letošní kalendářní rok ještě nekončí, v české firmě Primoco UAV již nyní vědí, že bude jejich nejlepším. Tedy minimálně z pohledu objemu nově získaných zakázek, který vůbec poprvé v historii této společnosti překročil hranici jedné miliardy korun.
Konkrétně se Primocu zakladatele Ladislava Semetkovského podařilo během tohoto roku uzavřít kontrakty na dodávky 42 bezpilotních letounů v celkové hodnotě 44 milionů eur, tedy v přepočtu za 1,06 miliardy korun. „Mám velikou radost, že se splnil desetiletý cíl. Milníků bylo více, například vstup na pražskou burzu, akvizice letiště nebo vojenská certifikace. Ale na konci musíte mít pozitivní hospodářský výsledek, a ten se nám dlouhodobě daří plnit a překonávat například miliardový milník,“ nechal se slyšet zakladatel a generální ředitel v jedné osobě.
Co se zmiňovaných letošních hospodářských výsledků týče, do nich se dle Semetkovského propíšou dodávky celkem 16 strojů, které v Primocu již stihli realizovat. Zbývající zakázky budou uskutečněny v průběhu následujících období. Firma, jež i nadále funguje bez bankovních úvěrů a bez čerpání dotací, letos cílí na tržby ve výši 397 milionů korun při 135milionovém zisku EBITDA. Její provozní marže dosahuje úrovně 34 procent.
Vlajkovou lodí Primoca je středně těžký bezpilotní letoun One 150 s maximální vzletovou hmotností 150 kilogramů, výdrží až 15 hodin a doletem až 1 800 kilometrů. Dron unese až 30 kilogramů užitného zatížení a pyšní se schopností plně automatického vzletu a přistání. Hodí se k civilním i armádním účelům a jako jediný na světě je certifikován podle vojenského standardu NATO STANAG 4703.