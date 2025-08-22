Česká technologická firma ČMIS dosáhla rekordního obratu. Stojí za ním i poptávka po bezpečném IT provozu

Společnost ČMIS, která patří mezi lídry českého trhu v oblasti hostingu a IT infrastruktury, uzavřela poslední fiskální rok s rekordním obratem ve výši přes 200 milionů korun. Za meziročním nárůstem přibližně o jednu třetinu stála především silná poptávka firem po cloudových službách a rychlém, spolehlivém a bezpečném IT provozu.
Hlavní výhodou řešení od ČMIS je především to, že zákazníkům zajistí, že jejich e-shopy nespadnou ani během špičky, takže firmy kvůli výpadkům nepřijdou o tržby. Mezi více než tři stovky klientů české společnosti tedy patří i přední e-commerce hráči jako Rohlík.cz nebo Sportisimo, k nimž se v uplynulém roce přidaly také firmy Central Group, FTMO, Mint Investment nebo Second Foundation.
„Řada významných hráčů už si uvědomila, že můžou správu IT infrastruktury nechat expertům a soustředit se na rozvoj vlastních služeb. Privátní cloud u ČMIS navíc může být až desetkrát levnější než obdobné služby velkých poskytovatelů veřejného cloudu. Například Košík.cz ušetřil 75 procent nákladů na provoz SAP HANA,“ popsal generální ředitel ČMIS Václav Svátek.
Kromě nových zákazníků ale za expanzí české firmy stojí i rozšíření jejího portfolia o další služby. Týká se to například nově zavedené ransomware pohotovosti, která reaguje na rostoucí potřebu společností chránit se před kybernetickými hrozbami.
„ČMIS v loňském roce pomohl firmám vyřešit více než 20 ransomware útoků, což podtrhuje, že téma kyberbezpečnosti je stále aktuální. Podle našich průzkumů až 92 procent zakladatelů a šéfů firem důvěřuje svým technickým ředitelům, a považuje ochranu společnosti před ransomware útoky výhradně za jejich odpovědnost. Přitom řada z nich neví, jak v takových situacích postupovat,“ upozornil Svátek.
I díky rostoucímu zájmu o cloudové a bezpečnostní služby chce ČMIS co nejdříve rozšířit svůj současný tým. Firma tedy aktuálně otevřela zhruba 20 nových pozic a hledá mimo jiné vývojáře, specialisty na kyberbezpečnost, solution architekty nebo obchodníky.