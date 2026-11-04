Česká Škoda JS míří do světové jaderné ligy. Získala zakázku od amerického Westinghousu

Plzeňská společnost Škoda JS získala významnou zakázku od amerického jaderného giganta Westinghouse. Vyrobí zkušební vzorky vnitřních komponent reaktoru AP1000 a víko jeho tlakové nádoby. Pokud během přibližně dvouleté přípravné fáze prokáže své výrobní schopnosti, může se stát součástí mezinárodního dodavatelského řetězce Westinghousu a podílet se na jeho projektech v Evropě i dalších částech světa.
Zakázka je pro firmu, která je členem Skupiny ČEZ, významným krokem k posílení pozice na globálním trhu jaderné energetiky. Jednání s americkou společností zahájila poté, co letos na jaře získala certifikaci ASME pro výrobu primárních komponent jaderných elektráren – jako vůbec první výrobní společnost v celé střední a východní Evropě.
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„Z naší strany bylo získání certifikace ASME potřebné pro výrobu primárních komponent jaderných elektráren letos na jaře prozíravým krokem. Díky tomu nás nyní oslovují špičky našeho oboru, a hlavně finální EPC (Engineering Procurement Construction, pozn. red.) kontraktoři. Nabízí nám zapojení do svých mezinárodních dodavatelských řetězců,“ uvedl šéf Škody JS Karel Bednář.
Firma přitom nemíří pouze na evropské zakázky. Její ambicí je prosadit se také ve Spojených státech, kde se podle Jana Růžičky, který vede obchodní tým pro západní teritoria, připravuje výstavba deseti nových jaderných bloků. Vedle spolupráce s Westinghousem se plzeňský podnik nedávno zapojil také do mezinárodního dodavatelského řetězce britské společnosti Rolls-Royce SMR, což zvyšuje její případný úspěch i u potencionálních dodávek pro nový jaderný blok v Dukovanech.