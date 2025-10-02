Česká seznamovací platforma Mingly pro lidi s hendikepem expandovala do Mexika

Česká seznamovací platforma Mingly, která se zaměřuje na uživatele se zdravotním nebo sociálním hendikepem, má za sebou svou první zahraniční expanzi. Nově působí v Mexiku, kde je od poloviny září dostupná ve španělštině pod doménou mingly.mx.
Projekt vznikl ve spolupráci s mexickým lídrem v oblasti sociálních inovací Aldem Pancardem, držitelem Social Impact Award Mexiko a zakladatelem neziskové organizace DisCapaciTodos.
„Mexiko pro nás není jen dalším trhem. Je to pilotní projekt, který nám umožní vyzkoušet, jak Mingly funguje v zahraničí, kde je jiný kulturní kontext a jiné zvyklosti seznamování,“ uvedla zakladatelka Mingly Kristýna Mertlová.
Mexická verze aplikace nabízí obdobné funkce jako česká – chatovací místnosti, vzdělávací kurzy i komunitní propojení, vše zdarma a přizpůsobené místním potřebám. Do budoucna se počítá také s rozšířením o osobního seznamovacího kouče.
Tým Mingly očekává během prvního roku alespoň 10 tisíc aktivních uživatelů. Podle Mertlové však není hlavním cílem počet registrovaných, ale kvalita a pravidelné zapojení. „Chceme, aby lidé nejen našli nové kontakty, ale také aktivně využívali všechny nabízené funkcionality, aby platforma skutečně žila komunitním životem,“ doplňuje Kristýna Mertlová.
Pokud se expanze v Mexiku osvědčí, plánuje Mingly vstup i do dalších španělsky mluvících zemí Latinské Ameriky a dokončení anglické verze pro globální trh.
Mingly se odlišuje od jiných seznamovacích aplikací právě tím, že se snaží pomáhat i seniorů, handicapovaným či osobám s psychickými nebo zdravotními omezeními.