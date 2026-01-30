Česká ekonomika loni vzrostla o 2,5 procenta. Solidnímu výsledku pomohly hlavně domácnosti

Hrubý domácí produkt Česka vzrostl v roce 2025 podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu o 2,5 procenta. Z nově zveřejněných údajů vyplývá i to, že ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku HDP mezičtvrtletně vzrostlo o 0,5 procenta a meziročně o 2,4 procenta. Solidní růst, za nímž stojí především výdaje na konečnou spotřebu domácností a silná zahraniční poptávka, přitom mnoho odborníků pozitivně překvapil.
„Spotřeba domácností díky obnově reálných mezd a ústupu inflace solidně rostla, a domácí poptávka tak přebrala roli hlavního růstového motoru. Zahraniční obchod zůstal překvapivě odolný, což zmírňovalo negativní dopady slabšího externího prostředí. Americká celní politika sice po většinu roku držela tuzemské firmy v nejistotě, ale většina exportérů se proměnlivému prostředí přizpůsobila. V závěru loňského roku se začal postupně rozjíždět i zpracovatelský průmysl,“ uvádí Miroslav Novák, hlavní analytik společnosti Citfin.
S tím, že tuzemská ekonomika loni prokázala zvýšenou odolnost i navzdory mnoha nepříznivým vnějším vlivům, souhlasí také Martin Gürtler z oddělení ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky. „Český průmysl dosud nevykazoval výrazné negativní dopady zvýšených amerických cel. Současné využití výrobních kapacit v tuzemském automobilovém i celkovém průmyslu navíc významně převyšuje zahraniční konkurenci. Vliv na to mohou mít i nově expandující odvětví, jako je třeba obranný průmysl,“ shrnuje Gürtler.
Oba analytici se shodují rovněž v tom, že v podobném tempu jako loni by měla česká ekonomika růst i letos. „Hlavním růstovým motorem by měla zůstat domácí poptávka v čele se spotřebou domácností. Spotřebitelé budou i nadále těžit ze svižného růstu reálných mezd a nízké inflace, která se díky levnějším potravinám a energiím dostane hlouběji pod dvě procenta. Na tempu by však měly přidat i investice, které byly ještě v první polovině roku 2025 utlumené,“ myslí si Novák.
Důležitým stimulem pro výrobní sektor by letos měly být i nižší ceny energií související s převedením poplatků na obnovitelné zdroje na stát. „Celkově více expanzivní fiskální politika bude pravděpodobně růst ekonomiky podporovat. Platit by to mělo i v Německu, které je pro ČR nejdůležitějším obchodním partnerem. Poptávka ze zahraničí by tak měla vzrůst,“ uzavírá Gürtler.