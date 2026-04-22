Češi zainvestovali do slovenského startupu, který pomocí AI vytváří reklamy na mobilní hry. Oproti tradičním kampaním jsou 300krát výkonnější

AdSpawn
Zaujmout na sociálních sítích reklamou na vlastní produkt je v dnešní době čím dál složitější. Tím spíš když na to firma má pouhých pár vteřin.

Slovenský startup AdSpawn ale, zdá se, nalezl řešení, které potěší minimálně vývojáře mobilních her. Pomocí umělé inteligence totiž převádí do podoby reklamy skutečné gameplaye, jež následně technologie upraví tak, aby byly atraktivní a srozumitelné i pro lidi, kteří hru nikdy nehráli, a vedly ke konverzi. Výsledek? Kampaně, jež jsou podle founderů až 300krát efektivnější než ty klasické.

„Máme příklady, kdy klient nasadil do kampaně 50 reklam, z toho tři byly od AdSpawnu. Výsledek byl, že reklamy od AdSpawnu získaly 85 procent impresí, z celkových 14 milionů zobrazení jich dostaly 12 milionů,“ uvádí Milan Štrba, spoluzakladatel zmíněné slovenské společnosti, které se vloni za pouhých šest měsíců komerčního provozu podařilo vygenerovat obrat přes 100 tisíc eur (asi 2,4 milionu korun) a ve druhé polovině roku zvýšit své měsíční příjmy o více než 800 procent.

To nenechalo chladnými ani investory. Tuzemské fondy Rockaway Ventures a Czech Founders VC nyní Štrbovi a jeho parťákům Martinu Lutherovi, Romanu Janajevovi a Tomáši Pospíchalovi posílají na další rozvoj firmy půl milionu eur (přes 12 milionů korun). „Herní průmysl je největším zábavním sektorem, jehož úspěch dnes určuje kromě samotné kvality her především efektivita marketingu. AI v tomto směru transformuje herní marketing. Zásadní je generovat kreativu tak, aby organicky seděla dané hře a jejím hráčům a skutečně fungovala. AdSpawn tento problém řeší výjimečně kvalitně a s globální ambicí,“ objasňuje okolnosti investice generální partner Rockaway Ventures Petr Šmíd.

Získané peníze hodlá startup, jenž už nyní spolupracuje s globálními herními studii, jako je Zynga nebo Pixel Federation, využít vedle avizovaného dalšího rozvoje technologie rovněž k posílení vlastního týmu a na chystanou expanzi. V rámci ní bude cílit zejména na americký trh.

