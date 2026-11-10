Češi si v zimě oblíbili exotiku. Emirates i díky nim rozšiřují nabídku dálkových letů s třídou Premium Economy

Zimní dovolená v exotických destinacích láká stále více českých cestovatelů, kteří si zároveň častěji připlácejí za pohodlí během dlouhých letů. Na tento rostoucí zájem reaguje letecká společnost Emirates rozšiřováním spojů do oblíbených turistických míst.
Renomovaný dopravce nasadil od 1. října na každodenní lince mezi Prahou a Dubají ikonický Airbus A380, jehož stálou součástí je i kabina Premium Economy. Ta nabízí prostornější sedadla, více místa pro nohy, kvalitnější gastronomii a další prvky zpříjemňující cestu.
Celkem je třída Premium Economy dostupná na letech do 31 z 41 destinací, které Emirates obsluhují napříč kontinentální Evropou a Spojeným královstvím. Její rozšiřování je součástí několikamiliardového programu modernizace flotily, v jehož rámci už dostalo nové interiéry 107 letadel. Na nejnovějších Airbusech A350 pak nabízí prémiová kabina i nastavitelné vysoké zástěny pro větší soukromí, elektrické opěrky nohou, hlavové opěrky U-Dream a bezdrátové nabíjení.
Zájem Čechů o zimní dovolenou v exotice roste. Cestování ale komplikují nové povinnosti
Během zimního letového řádu Emirates provozují denně mezi Dubají a Evropou v průměru 78 letů. Mezi nově přidané spoje patří linky do oblíbených zimních destinací, jako jsou Kapské Město, Nairobi, Phuket, Hanoj, Manila, Tokio-Narita či Accra.
Že se zvyšuje zájem českých cestovatelů o vzdálenější destinace i větší pohodlí, potvrzují aktuální čísla dopravce. „Rezervace Emirates na období od října 2026 do března 2027 zatím nejvíce rostou do Keni, a to o sto procent, takřka o polovinu se zvýšily do Denpasaru na Bali a na Maledivy o více než desetinu. Češi si navíc stále častěji připlácejí za pohodlí: v letní sezóně vzrostly rezervace prémiových tříd do Jihoafrické republiky o více než čtyři pětiny, na Nový Zéland o dvě třetiny, podobně i do Austrálie a na Maledivy o necelou třetinu,“ uvádí Country Manager Emirates pro Českou republiku Bořivoj Trejbal.