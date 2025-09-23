Češi spouští „Netflix na věci“. Startup Rented chce dostat udržitelný pronájem do zaměstnaneckých benefitů

Klasické benefity typu stravenek a multisportek už nestačí, lidé dnes očekávají pestřejší a smysluplnější nabídku. Český startup Rented proto spustil pilotní provoz platformy, která firmám umožňuje nabídnout zaměstnancům nový benefit, kterým je dostupný pronájem spotřebních i hobby věcí udržitelným způsobem. Produkty tak lze využívat bez nutnosti je vlastnit. K dispozici je elektronika, kuchyňské spotřebiče či sportovní vybavení – od paddleboardu přes hudební nástroj až po herní konzole.
Krátkodobý pronájem připomíná klasické půjčovny, dlouhodobý probíhá podobně jako streamovací platformy formou měsíčního předplatného. Třeba paddleboard vyjde na 200 korun denně, robotický vysavač od 400 korun měsíčně a hudební nástroj s kombem od 600 korun. Rented také nabízí balíčky kombinující produkty s doplňkovými službami, například domácí posilovací set doplněný prémiovou fitness aplikací či hudební nástroj s online kurzem.
Rented funguje jako platforma půjčoven a produktů, které by jinak nebyly snadno dostupné. Už nyní spolupracuje s řadou dodavatelů a s dalšími výrobci jedná o rozšíření nabídky pronájmu vedle klasického prodeje. Pilotně nyní službu testují velcí zaměstnavatelé jako Preciosa nebo České Radiokomunikace, přičemž startup už jedná s dalšími firmami. Součástí nabídky je také ESG reporting.
Za projektem stojí malý, rychle rostoucí tým vedený Janem Mestekem. Myšlenka vznikla během jeho studií v Barceloně, kde řešil problém, co s vybavením po stěhování. Rented tak sází na trend, kdy mladší generace čím dál častěji volí pronájem věcí místo jejich vlastnictví. Do roka pak plánuje nabrat další firmy i díky exkluzivnímu partnerství se systémem Múza od Benefit Plus, zároveň připravuje další technologické i edukativní novinky.