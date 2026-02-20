Ceny ropy a zlata se zvyšují. Může za to hlavně rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Íránem

Cena ropy Brent v pátek ráno vzrostla na více než 72 dolarů za barel, což představuje nejvyšší úroveň za posledních téměř sedm měsíců. Velmi dobře se v uplynulých dnech dařilo rovněž zlatu, které se ze středeční hodnoty okolo 4 850 dolarů za unci vyšplhalo na téměř 5 050 dolarů za unci.
Hlavním důvodem současného dění je podle CNN rostoucí napětí mezi Spojenými státy americkými a Íránem. Na schůzce v Ženevě, kde zástupci obou zemí jednali o íránském jaderném programu, se totiž nepodařilo dosáhnout požadovaného kompromisu, což zvýšilo pravděpodobnost vojenského konfliktu.
Případný konflikt by přitom měl zásadní dopad na ceny ropy, a to především kvůli znemožnění lodní přepravy skrze Hormuzský průliv. Touto úzkou vodní cestou u pobřeží Íránu je podle údajů amerického Úřadu pro energetické informace každý den přepraveno přibližně 20 milionů barelů ropy, což odpovídá zhruba 20 procentům světové spotřeby ropy. Jakékoli větší problémy v Hormuzském průlivu by tedy měly zásadní dopad na globální ekonomiku, což je důvod, proč se nyní investoři zaměřují na bezpečnější aktiva, jako je zlato.
„Nejnovější pohyb cen ropy signalizuje, že trh vnímá značné geopolitické riziko, protože nejdůležitější ropná tepna světa se opět nachází poblíž případného konfliktu,“ uvedl Ole Hansen, vedoucí komoditní strategie v Saxo Bank. Velmi podobně pak celou situaci vnímá i hlavní analytička společnosti Capital.com. „Obnovené geopolitické napětí mezi USA a Íránem nyní jasně přispívá k nárůstu cen,“ uzavřela Daniela Hathornová.