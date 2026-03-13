Ceny paliv rostou a čeští řidiči pragmaticky reagují. Kanystry s benzínem jdou na dračku

Narušení dopravy v Hormuzském průlivu, kvůli němuž ropa prudce zdražuje, se pochopitelně promítá i do trhu s pohonnými hmotami. nejen v Česku stoupají prakticky každý den a řidiči na to reagují po svém. Podle dat společnosti Heureka Group si Češi začínají vytvářet zásoby pomocí benzinových kanystrů, pravděpodobně i kvůli obavám z možných výpadků dodávek. Zájem o ně se ve srovnání s minulým týdnem zvýšil o znatelných 58,8 procenta.
„Češi začali více vyhledávat kanystry hned na začátku března po zahájení bojů na Blízkém východě, kdy se ze dne na den zájem o toto zboží vzrostl dvojnásobně. Druhý vrchol pak přišel zhruba před týdnem, kdy se začalo v médiích intenzivně řešit téma zdražování ropy a nyní nadále vidíme zvýšenou poptávku oproti běžné situaci,“ říká mluvčí Heureky Ondřej Šveda s tím, že zásoby si tvoří i lidé z okolních zemí. Třeba na Slovensku je nárůst ještě dramatičtější, mezitýdně dokonce o 157 procent.
Podle vedoucího katedry bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě Josefa Krause jde o logickou reakci na kombinaci zpráv ze světa a vnímání české energetické bezpečnosti. „Prudký zájem o kanystry není projevem iracionální paniky, ale spíše pragmatickou snahou získat kontrolu nad situací. Když lidé vnímají nestabilitu a očekávají růst cen, přirozeně hledají způsoby, jak si doma vytvořit alespoň malou pojistku. Kanystr benzinu se v takových chvílích stává symbolem určité nezávislosti,“ dodává Kraus.