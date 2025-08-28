Cebia: V Česku se prodává více havarovaných a poškozených aut než na Slovensku. Tvoří až 60 procent trhu

Takřka dvě třetiny ojetin, které se na zdejším trhu prodávají, mají za sebou pojistnou událost. Ne zřídkakdy se přitom jedná o vozy prémiových značek, jako jsou BMW či Mercedes. Vyplývá to z nové analýzy společnosti Cebia, jež tentokrát mapovala danou situaci nejen v tuzemsku, nýbrž i na sousedním Slovensku. To navíc ze srovnání vyšlo o něco lépe.
„Každý měsíc si u nás prodejci a koncoví zákazníci prověří stovky tisíc aut. Dlouhodobě nám z toho vychází, že v Česku mají ojetá auta za sebou častěji v minulosti prodělanou havárii či poškození,“ přibližuje Martin Pajer, ředitel Cebie, která se zabývá právě prověřováním historie ojetých vozů. Konkrétně činí podíl takovýchto automobilů v tuzemsku až 60 procent, a to z dlouhodobého hlediska, zatímco u našich východních sousedů je to „jen“ mezi 55 až 56 procenty.
„I když se to nezdá jako velký rozdíl, jsou to zhruba čtyři vozidla ze sta. Pokud bychom to přepočítali na auta, která se za rok prodají, a vycházeli bychom z počtu prodaných aut na Slovensku, neboť tento trh je výrazně menší, došli bychom k rozdílu zhruba 10 500 vozidel ročně a možná tedy o tisíce víc podvedených zákazníků,“ zdůrazňuje.