Čas ze skla a světla. Preciosa odhalila ve Vratislavicích hodiny, které propojují design, technologii a tradici

Severní Čechy jsou domovem Křišťálového údolí a regionu s unikátní mnohasetletou tradicí výroby skla a bižuterie, kterou místní firmy přetvářejí do současného designu a světových projektů. Jednou z nich je i společnost Preciosa Lighting, jež nyní ve Vratislavicích nad Nisou odhalila nové Hodiny světla, které se ihned staly dominantou místního náměstí. Světelná instalace kombinuje technickou preciznost s poetikou světla a skla a symbolicky propojuje čas, pohyb a mistrovství českého řemesla.
Hodiny jsou vysoké téměř čtyři metry, váží přes 600 kilogramů a na první pohled zaujmou průhledným ciferníkem, který odhaluje soustavu ozubených kol. Čas odměřují výrazné žluté ručičky v kontrastu s černým kovovým rámem. V noci se instalace proměňuje díky dynamickému nasvícení LED pásky, jejichž odlesky se zrcadlí ve více než čtyřiceti skleněných destičkách. Barevnost osvětlení se mění v průběhu dne a ladí s nasvícením nedaleké kostelní věže.
Technické řešení pak zajišťují dva synchronizované strojky řízené dlouhovlnnou anténou pro maximální přesnost. Světelnou choreografii řídí bezdrátová DMX technologie, na jejímž vývoji a nastavení dynamických scén se podíleli odborníci z oddělení R&D Preciosa Lighting. Výsledkem je dílo, které nejen měří čas, ale vypráví příběh místa a vzdává hold českému sklářství.
„Vratislavice v sobě spojují energii pohybu, mistrovství řemesla a ducha technické vynalézavosti. V Hodinách světla jsem chtěl tuto sílu proměnit v poetické spojení – ozubené kolo jako symbol techniky a preciznosti, průzračnou skleněnou eleganci a čas jako proudící světlo,“ dodává interní designér Preciosa Lighting a autor návrhu Petr Kořínek.