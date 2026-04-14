Bývalá telefonní ústředna na pomezí pražských Vinohrad a Žižkova projde konverzí na nájemní bydlení s concierge službami

Jana Chuchvalcová
Včera
Ve vyhledávané rezidenční lokalitě na pomezí pražských Vinohrad a Žižkova vzniká projekt, který propojuje noblesu historické architektury s novou energií města. Developerská společnost PSN zde připravuje konverzi bývalé meziměstské telefonní ústředny ve Fibichově ulici na prémiové nájemní bydlení se službami a parterem. Budova, která kdysi spojovala Prahu se světem, tak bude znovu spojovat lidi. Stavba má začít v létě, dokončení je plánováno na podzim 2028.

Monumentální objekt architekta Bohumíra Kozáka z roku 1926 projde během následujících dvou let citlivou rekonstrukcí, která mu vrátí význam i městskou funkci. Developer ve spolupráci s ateliérem Jakub Cigler Architekti zachová charakter domu, jeho výrazné prvky i prostorovou velkorysost a doplní je o řešení odpovídající současným nárokům na bydlení.

Mezi Masarykovým nádražím a Florencí roste nové město. Brownfieldy střídá světová architektura a investice za desítky miliard

Výsledkem bude 116 bytových jednotek a zázemí odpovídající prémiovému standardu. Součástí projektu navíc mají být i recepce poskytující concierge služby, wellness a fitness prostory nebo sdílená střešní terasa se saunou a výhledem na Prahu. Aktivní parter zase nabídne prostory pro gastronomii a kavárenský provoz s ambicí stát se novým cílem žižkovské scény. 

Lokalita v blízkosti Náměstí Jiřího z Poděbrad přirozeně propojuje rezidenční, pracovní i společenský život, přičemž stávající projekt na tento charakter navazuje. „Takové domy nemají být kulisou. Mají být místem, kam se chodí. Oživení bývalé ústředny vnímáme jako příležitost vytvořit silnou městskou adresu, která má charakter a dlouhodobou hodnotu,“ podotýká ředitel developmentu PSN Štěpán Smrčka.

