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Býval nejbohatším asijským podnikatele, teď jde sedět na doživotí. Čínský soud potrestal zakladatelé zkrachovalého Evergrande

Redakce
Dnes
Autor: Depositphotos
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Chuej Kcha-jen patřil kdysi na samý vrchol žebříčku nejbohatších asijských podnikatelů. Coby zakladatel čínské developerské společnosti Evergrande, jejíž tržní hodnota v jednu chvíli přesahovala částku 50 miliard dolarů (přes bilion korun), se mohl těšit na brzký a pohádkový důchod. Z něj ale nakonec vůbec nic nebude.

Městský soud v Šenčenu totiž nyní rozhodl, že šéf zkrachovalé společnosti, kvůli níž přišli o sen o důstojném bydlení miliony Číňanů, si zbytek života odsedí ve vězení. Zároveň jej zbavil veškerého jeho majetku a jeho firmám uložil dodatečnou pokutu v souhrnné výši 15,82 miliardy jüanů, tedy asi 48 miliard korun.

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Ke spáchání několika podvodů, včetně zpronevěry a korupce, v rámci svých podnikatelských aktivit se sám Chuej přiznal již letos v dubnu, uvádí BBC. Spolu s ním byli odsouzeni i někteří další vrcholoví manažeři Evergrande a také Chuejovi synové. Jejich tresty se pohybují v rozmezí od 22 měsíců do 18 let. Soud argumentoval tím, že počínání všech dotčených osob vážně narušilo tamní realitní trh a způsobilo zemi vážné ekonomické ztráty.

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