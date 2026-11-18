Pattinson. Robert Pattinson. Jméno nového představitele slavného agenta 007 jste v uplynulých dnech dozajista zaznamenali. Nyní nicméně vyvěrají na povrch i některé zákulisní informace o procesu vybírání nástupce Daniela Craiga. A protože práva k Jamesu Bondovi, totiž studiu MGM, pod jehož taktovkou všech 25 dosud natočených oficiálních bondovek vzniklo, v současnosti vlastní americký Amazon, měl k němu co říct i samotný zakladatel zmíněné společnosti Jeff Bezos.
Jeden z nejbohatších lidí světa nyní podle BBC přiznal, že byl do celého konkurzu „hodně zapojený“ a že zpočátku se mu Pattinson „příliš nezdál“, neboť je tento 40letý britský herec již tak „velice slavný“, což bylo v rozporu s tím, jaké cíle si studio před začátkem „výběrka“ na nového představitele agenta s povolením zabíjet stanovilo a jaká je zavedená praxe. Pattinson v minulosti ztvárnil například oblíbeného komiksového hrdinu Batmana, stejně tak se ale objevil i ve fantasy sáze Stmívání či v jednom z dílů Harryho Pottera. Nakonec nicméně roli dostal.
„Bylo zcela očividné, že právě on je James Bond. Bylo na něm zkrátka něco speciálního,“ řekl Bezos k průběhu závěrečného screeningu, kterého se účastnila čtveřice dalších uchazečů, na konferenci Semafor Silicon Valley & The World Event.
Bude podle vás Robert Pattinson dobrý James Bond?
Konečné rozhodnutí o obsazení role britského špióna prý podle zakladatele Amazonu padlo minulý pátek. Režie dosud nepojmenované bondovky, jejíž datum premiéry je prozatím rovněž neznámé, se ujme Denis Villeneuve.