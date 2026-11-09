Budou mít Češi vlastní „raketoplán“? Tuzemská firma navrhla letoun, s nímž chce dopravovat náklad na oběžnou dráhu

Astronauta, který by se již během několika příštích měsíců měl podívat na Mezinárodní vesmírnou stanici, Česko už má. Projekt, jenž si dal za cíl vyčistit zemskou orbitu od přebytečného smetí, respektive nefunkčních satelitů, jakbysmet. A pokud vše půjde podle plánu a najde se dostatečné množství peněz na další vývoj, mohlo by Česko svým způsobem v brzké budoucnosti disponovat i vlastním „raketoplánem“.
S návrhem letounu schopného vynášet na zemskou orbitu náklad nedávno přišla skupina mladých vědců kolem vizionáře Michaela Kalisty. Stalo se tak v rámci říjnového veletrhu Future Forces Forum, píše web ČT24.
Jejich společný projekt, na kterém se podílejí i inženýři z Czech IT Academy a ČVUT, nese název Nebesa Aerospace a jako takový počítá s návrhem a produkcí letounu, jenž v sobě kombinuje prvky klasického letadla a právě zmíněného raketoplánu – má být totiž osazen jak „běžnými“ proudovými, tak raketovými motory.
Díky tomu bude schopen vzlétnout de facto z jakéhokoliv klasického letiště, a teprve až vystoupá do určité výšky, přejde do vertikálního letu a vydá se rychlostí až 4 300 kilometrů v hodině směrem ke hvězdám, respektive vstříc zemské orbitě. Tam následně vyloží převážený náklad o maximální hmotnosti 25 kilogramů a poté se klouzavým letem, tedy stejně jako ikonické americké raketoplány z programu Space Shuttle, vrátí zpět na zem.
Vědci z Nebesa Aerospace se při návrhu svého letounu inspirovali podobnými projekty, s jakými v minulosti přišli „jejich kolegové“ na Novém Zélandu (Dawn Aerospace) a v Německu (Polaris). Na zmíněném veletrhu zatím představili jen zmenšený model, prototyp v tuto chvíli nemají. Disponující nicméně již samotným raketovým motorem, který nazvali Rámus I. a jenž se může aktuálně pochlubit tahem devět kilonewtonů. Jeho další verze by měla být ještě výkonnější, a tedy i schopná letových zkoušek.
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Kalista a spol. se nechali slyšet, že pokud vše půjde podle plánu, mohl by nový „český raketoplán“ začít na oběžnou dráhu létat již v roce 2032. Vše se nicméně bude odvíjet od toho, jak moc budou úspěšní v otázce zajištění externího financování. „Náš letoun může létat o 1 800 kilometrů rychleji a pětkrát tak vysoko než stíhačky Eurofighter Typhoon. Naše zahraniční konkurence se využívá při testování radarových systémů, protivzdušné obrany, komunikačních systémů, my navíc nabízíme vyšší užitečné zatížení, tedy více prostoru pro náklad různé povahy,“ vyjmenovává vedoucí celého projektu.
Vývoj a následná výroba vůbec prvního českého nadzvukového letounu by podle zástupců firmy měla, při dnešních cenách, vyjít na zhruba 300 milionů korun. „Je fér přiznat, že v tuto chvíli je financování nejslabší částí projektu. Momentálně se soustředíme především na soukromé investory, a to nejen z obranného průmyslu, potřebujeme postupovat relativně rychle a příliš neodbočovat z našeho záměru,“ dodává Kalista.