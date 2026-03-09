Brent prolomil hranici 100 dolarů za barel a dále zdražuje. Analytici hovoří o největším ropném šoku od 70. let

Cena severomořské ropy Brent prolomila psychologickou hranici 100 dolarů (asi 2 100 korun) za barel a dále se zvyšuje. V době psaní tohoto článku (v 8:30 SEČ) se na světových trzích jeden barel obchodoval dokonce za více než 107 dolarů (přes 2 250 korun), což je nejvíce od poloviny roku 2022.
Příčinou současného rapidního zdražování je zintenzivňující se konflikt na Blízkém východě, který pokračuje desátým dnem a v jehož důsledku klesla přeprava této strategické suroviny Hormuzským průlivem, jímž se běžně přepravuje až pětina světových dodávek ropy, na minimum.
Řidiči v Česku by se podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy měli v tomto týdnu připravit na další zdražování pohonných hmot, a to v rozsahu tří až pěti korun na litr. Ještě v sobotu se benzín a nafta u zdejších čerpacích stanic prodávaly dle dat společnosti CCS v průměru za 36, respektive 38 korun za litr. Pakliže by nynější ceny ropy vydržely na současných úrovních delší dobu mohou, mohly by pohonné hmoty v Česku vystřelit v horizontu příštích dvou týdnů až k hranici 44, totiž 47 korun za litr.
„To, čeho jsme nyní svědky, představuje zdaleka nejzávažnější narušení světového trhu s ropou za posledních několik desetiletí, od doby velkých ropných šoků 70. let. Jde o jeho mnohem tíživější poruchu, než jaká nastala v roce 1990 v době první války v Perském zálivu nebo roku 2022 po invazi Ruska na Ukrajinu, cituje agentura Bloomberg veterána mezi analytiky trhu s ropou Phila Verlegera,“ říká Kovanda.
„Je poměrně pravděpodobné, že vláda Andreje Babiše by případně trvalejší nárůst cen ropy, dost možná v tomto týdnu, přistoupila ke snížení spotřební daně alespoň u nafty. Při snížení spotřební daně z nafty o 1,50 koruny na litr činí roční ztráta pro veřejné finance ČR zhruba 13 miliard korun. V krajním případě snížení spotřební daně z nafty v uvedeném rozsahu po zbytek letoška by vláda zřejmě musela navýšit plánovaný schodek z 310 až na více než 320 miliard korun, možná i 325 miliard,“ dodává Kovanda.
Podle prezidenta USA Donalda Trumpa, který společné izraelsko-americké údery na Írán posvětil, je aktuální dění na ropném trhu pouze „velmi malou daní“ za to, čeho se obě země snaží dosáhnout, a to jak pro samotné Spojené státy, tak celý svět. Sám je přesvědčen, že jakmile bude zničení íránského nukleárního programu dokončeno, ceny opět rychle klesnou. „POUZE BLÁZNI BY MYSLELI NĚCO JINÉHO,“ napsal v neděli na své síti Truth Social.