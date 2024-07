Bohatší kvůli atentátu. Hodnota akcií Trumpovy společnosti vrostla po sobotní střelbě o více než polovinu

Cena akcií společnosti Trump Media and Technology Group, jejímž většinovým vlastníkem je bývalý prezident USA Donald Trump, vzrostla po víkendovém pokusu o atentát o 53 procent, uvádí CNN. Tento skok prudce zvedá hodnotu Trumpova dominantního podílu, který aktuálně odpovídá 5,6 miliardě dolarů (zhruba 130,6 miliardě korun). Oproti pátku, kdy byl Trump, jenž letos znovu kandiduje na hlavu státu, zraněn při střelbě během shromáždění v Butleru v Pensylvánii, se jedná o nárůst o 3,5 miliardy dolarů (asi 81,6 miliardy korun).





Součástí Trump Media and Technology Group je sociální sít Truth Social, která navzdory svým malým příjmům dosáhla masivního zhodnocení, mezi sociálními sítěmi však i nadále zůstává pouze malým hráčem. Představuje ale primární platformu pro prezidentskou komunikaci. „Pokus o atentát někteří obchodníci považují za znamení, že Trump s ještě větší pravděpodobností vyhraje volby,“ přibližuje pro BBC analytik z Wall Street Cary Leahey.

Trump založil společnost Trump Media and Technology Group v roce 2021 poté, co o rok dříve prohrál prezidentské volby a byl dočasně vyřazen z hlavních sociálních platforem, včetně Twitteru a Facebooku, které ho po útoku na Kapitol obvinily z podněcování násilí. Truth Social do značné míry dodržuje stejný formát jako X, dříve Twitter, a má asi dva miliony aktivních uživatelů, ačkoli tvrzení se podle různých zdrojů liší.

Akcie společnosti Trump Media jsou od svého březnového vstupu na burzu Nasdaq nestabilní a často se odvíjejí právě od událostí v životě bývalého prezidenta. Sobotní útok na prezidentského kandidáta, během kterého zemřel jeden člověk a dva lidé byli zraněni, zahýbal i s dalšími akciemi. Na dvoutýdenní maximum dle Reuters poskočil třeba bitcoin, rostly rovněž akcie výrobců zbraní a munice.