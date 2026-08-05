Bezvavlasy se na podzim rozšíří do Rakouska a Německa. A hlásí rekordní pololetní zisk

Skupina Bezvavlasy, která je jedním z předních distributorů a e-shopů v oblasti beauty
a profesionální vlasové péče, chystá další zahraniční expanzi. Už na podzim hodlá vstoupit na rakouský a poté na německý trh. Podle CEO Nicolase Eicha jde „o zásadní milník – poprvé v historii opouští trhy střední a východní Evropy a bude konfrontovat svůj obchodní model s pravidly a konkurencí v západní Evropě“. Operace pro nové trhy budou i nadále řízeny centrálně z pražské centrály.
Klíčovou logistickou oporou expanze je centrální sklad v Boru u Tachova, jen 20 kilometrů od německých hranic, který má umožnit rychlé doručování zákazníkům v obou nových zemích.
Skupina aktuálně působí v sedmi zemích střední a východní Evropy, kromě Česka a Slovenska obsluhuje zákazníky například v Maďarsku, Bulharsku nebo Rumunsku. A uvádí, že tržby na trzích otevřených v posledních dvou letech letos vzrostly o více než 20 procent.
Další expanze přichází v době, kdy firma za první pololetí vykázala provozní zisk EBITDA 27,3 milionu korun a potvrzuje celoroční cíl 60 milionů korun. „V letošním roce se nám daří napříč segmenty. Vzhledem k sezónnosti a probíhající optimalizaci plánujeme silnější 2. pololetí a potvrzujeme tak celoroční výhled,“ uvedl spoluzakladatel společnosti Aleš Hudeček.
Skupina Bezvavlasy.cz vznikla v roce 2009 jako e-shop bezvavlasy.cz, dnes provozuje 9 e-shopů, 20 velkoobchodních a 2 maloobchodní prodejny a dodává zboží více než 20 000 kadeřníkům. Akcie společnosti se pod tickerem BEZVA.PR obchodují od září 2022 na trhu START pražské burzy.