Bez placení ani ránu? Musk oznámil, že síť X zavede dvě nové úrovně předplatného

Sociální síť X (dříve Twitter) brzy zavede dvě nové úrovně předplatného. Majitel sítě Elon Musk to v pátek uvedl na svém profilu. „Jedna je levnější se všemi funkcemi, ale bez omezení reklam, a druhá je dražší, ale bez reklam,“ napsal ve svém příspěvku.





Další detaily nezveřejnil. Není tedy jasné, na kolik by mělo předplatné vyjít. Už nyní platí zájemci, kteří chtějí mít na Xku lepší funkce, osm dolarů měsíčně. Podle dříve uniklých informací by levnější chystané předplatné mělo vyjít na menší částku. Celkem by měly být k dispozici na sociální síti tři úrovně předplatného.





Musk argumentuje, že zavedení plateb je jediným možným způsobem, jak se X/Twitter může zbavit falešných a automatizovaných účtů (tzv. botů). Pravděpodobnějším důvodem je vykrytí ztrát reklamních příjmů. Po převzetí sítě Muskem totiž z ní odešla řada inzerentů.