Basketbaloví Los Angeles Lakers mění opět majitele. Bývalý vlastník na jejich rekordním prodeji vydělá 2,5 miliardy dolarů

Mark Walter vlastnil slavný klub Los Angeles Lakers, sedminásobné mistry NBA, jen něco málo přes rok. Za tu dobu ovšem na nich stihl vydělat to, co se řadě jiných bohatých a úspěšných byznysmenů nepovede za celý život.
Když totiž organizaci před 14 měsíci kupoval, měla podle serveru ESPN hodnotu 10 miliard dolarů. Nyní jej však bývalému šéfovi společnosti Disney Bobu Igerovi a Joshu Kushnerovi, bratrovi zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, prodává o 2,5 miliardy dráž. Dle dostupných informací se má jednat o vůbec nejvyšší částku, za jakou kdy byl kterýkoliv sportovní klub na světě prodán. Transakci nicméně musí nejprve posvětit vedení ligy.
„Zhodnocení 2,5 miliardy dolarů za pouhých 14 měsíců představuje částku, která se blíží celoročnímu rozpočtu českého ministerstva dopravy. Přitom nejde o růst, který by bylo možné vysvětlit pouze provozním hospodařením basketbalového klubu. Kupující ve skutečnosti pořizují něco mnohem vzácnějšího: jednu z nejslavnějších sportovních značek světa a současně prakticky nereplikovatelné aktivum. Nové Los Angeles Lakers – se svou historií, svébytnou identitou, generacemi fanoušků – totiž nikdo vytvořit nemůže,“ míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.