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Basketbaloví Los Angeles Lakers mění opět majitele. Bývalý vlastník na jejich rekordním prodeji vydělá 2,5 miliardy dolarů

Redakce
Dnes
L. A. Lakers
Autor: Shutterstock.com
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Mark Walter vlastnil slavný klub Los Angeles Lakers, sedminásobné mistry NBA, jen něco málo přes rok. Za tu dobu ovšem na nich stihl vydělat to, co se řadě jiných bohatých a úspěšných byznysmenů nepovede za celý život.

Když totiž organizaci před 14 měsíci kupoval, měla podle serveru ESPN hodnotu 10 miliard dolarů. Nyní jej však bývalému šéfovi společnosti Disney Bobu Igerovi a Joshu Kushnerovi, bratrovi zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, prodává o 2,5 miliardy dráž. Dle dostupných informací se má jednat o vůbec nejvyšší částku, za jakou kdy byl kterýkoliv sportovní klub na světě prodán. Transakci nicméně musí nejprve posvětit vedení ligy.

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„Zhodnocení 2,5 miliardy dolarů za pouhých 14 měsíců představuje částku, která se blíží celoročnímu rozpočtu českého ministerstva dopravy. Přitom nejde o růst, který by bylo možné vysvětlit pouze provozním hospodařením basketbalového klubu. Kupující ve skutečnosti pořizují něco mnohem vzácnějšího: jednu z nejslavnějších sportovních značek světa a současně prakticky nereplikovatelné aktivum. Nové Los Angeles Lakers – se svou historií, svébytnou identitou, generacemi fanoušků – totiž nikdo vytvořit nemůže,“ míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

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