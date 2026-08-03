Apple koupilo brněnskou firmu PlasmaSolve kvůli tenčím a odolnějším krytům

Americká společnost Apple převzala brněnskou firmu PlasmaSolve, která se zabývá materiálovým výzkumem. Akvizici uskutečnila na počátku dubna prostřednictvím dceřiné společnosti a vyplývá z oznámení na webu Evropské komise. Firmy jsou povinny takové akvizice nahlásit, pokud jsou rozsáhlé nebo mají dopad na trh EU. Apple o svých akvizicích informuje zpravidla jen tehdy, když to po něm regulátoři vyžadují, napsal web Appleinsider.
PlasmaSolve založil v roce 2016 Adam Obrusník. Firma vyvíjí software MatSight, který simuluje takzvanou depozici z plynné fáze (PVD a PECVD), tedy proces, při kterém se materiál odpaří a pak se rovnoměrně usadí na povrchu výrobku. Výsledkem je velmi tenká, ale odolná vrstva, která chrání proti poškrábání. Software dřív používaly třeba firmy Kolzer, Von Ardenne nebo Dánský technologický institut. Po akvizici byl web s MatSightem stažen a software přestal být v prodeji.
Apple podobnou technologii už roky používá u krytů iPhonů, akvizice by mu ale měla přinést vlastní know-how v modelování materiálů a výrobních procesů. Finanční podmínky obchodu Apple nezveřejnil a nespecifikoval ani, jak přesně tým a technologii PlasmaSolve využije.
Firma zapadá do dlouhodobého trendu, kdy Apple skupuje menší specializované firmy, aby si upevnil náskok v designu a výrobě hardwaru – podle spekulací některých médií může jít o přípravu na skládací iPhone nebo redesign k 20. výročí modelu.