Americká technologická společnost Anthropic, která se věnuje vývoji umělé inteligence, uskutečnila největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v historii. Při vstupu na burzu Nasdaq získala podle BBC od investorů přibližně 81,3 miliardy dolarů (zhruba 1,8 bilionu korun), čímž překonala dosavadní rekord společnosti SpaceX.
Cena jedné akcie byla stanovena na 83 dolarů, tedy nad původně očekávaným rozmezím 70 až 78 dolarů. Celková tržní hodnota Anthropicu tím dosáhla přibližně 1,5 bilionu dolarů, tedy přes 33 bilionů korun. O mimořádném zájmu investorů navíc svědčí skutečnost, že poptávka po akciích zhruba šestinásobně převýšila jejich dostupný objem.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci OpenAI v čele se sourozenci Dariem a Danielou Amodeiovými. Jejím nejznámějším produktem je chatbot Claude, který konkuruje například ChatGPT. Anthropic se přitom od počátku profiluje jako firma kladoucí větší důraz na bezpečnost a odpovědný vývoj umělé inteligence.
Další obří IPO na obzoru. Na burzu míří Anthropic, jeho hodnota může dosáhnout dvou bilionů dolarů
Vstup na burzu má společnosti zajistit další kapitál pro nákladný vývoj pokročilých modelů a budování potřebné výpočetní infrastruktury. Mimořádně vysoké ocenění však přichází také s řadou otazníků. Vývoj umělé inteligence totiž vyžaduje značné investice do čipů a datových center, takže celý sektor čelí obavám z možného přehřátí trhu. Anthropic navíc ve svých dokumentech pro investory upozornil na potenciální existenční rizika spojená s rozvojem stále výkonnějších systémů umělé inteligence.