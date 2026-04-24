Americký voják pohádkově zbohatl díky sázce na pád Madura. Sám se ale podílel na jeho zatčení

Mimořádné „věštecké“ schopnosti předvedl voják amerických speciálních sil Gannon Ken Van Dyke, který si podle BBC na přelomu loňského a letošního roku vsadil více než 33 tisíc dolarů (asi 681 tisíc korun) na brzký pád venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. A protože Maduro byl už 3. ledna zatčen a převezen do Spojených států, voják umístěný na základně Fort Bragg v Severní Karolíně vyhrál více než 409 tisíc dolarů (přibližně 8,5 milionu korun).
Van Dykeovo pohádkové zbohatnutí ovšem upoutalo pozornost platformy Polymarket, na níž své peníze vsadil. Následné vyšetřování pak prokázalo, že příslušník speciálních sil se podílel na plánování zatčení Madura, a právě na základě těchto důvěrných informací provedl své sázky. Takové jednání, obvykle označované jako insider trading, je přitom pochopitelně nezákonné.
„Identifikovali jsme uživatele obchodujícího s utajovanými vládními informacemi, postoupili jsme věc ministerstvu spravedlnosti a spolupracovali s jeho vyšetřováním. Insider trading nemá na Polymarketu místo. Dnešní zatčení je zároveň důkazem, že náš systém funguje,“ uvedli představitelé Polymarketu v prohlášení na sociálních sítích.
„Našim mužům a ženám v uniformách jsou svěřovány utajované informace, aby mohli co nejbezpečněji a nejefektivněji plnit své poslání, a je jim zakázáno tyto vysoce citlivé informace používat k osobnímu finančnímu zisku,“ okomentoval případ ministr spravedlnosti Spojených států amerických Todd Blanche.
Van Dyke byl podle obžaloby obviněn z nezákonného použití důvěrných vládních informací k osobnímu prospěchu, krádeže neveřejných vládních informací, podvodu s komoditami, podvodu s bankovním převodem a provedení nezákonné peněžní transakce. Za všechny tyto činy mu hrozí několik let vězení.