Aerolinky letos přepraví rekordní počet pasažérů. Jejich hromadný zisk by měl vylétnout k 700 miliardám korun

Letošní rok by měl být pro světové aerolinky co do počtu přepravených pasažérů rekordní. Vyplývá to z nově zveřejněných dat Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), která sdružuje asi 330 společností (včetně tuzemských Smartwings a Českých aerolinií) ze zhruba 120 zemí světa a která se na celkovém objemu globální letecké dopravy podílí z více než 80 procent.





Na paluby letadel inkriminovaných aerolinek by letos podle šéfa IATA Willieho Walshe mělo nastoupit rekordních 4,96 miliardy lidí. To je zhruba o čtvrt miliardy více, než jaké odhady sdružení uvádělo koncem minulého roku.





Lepší by současně měly být i jejich finanční výsledky. Celkově by totiž měly vydělat 30,5 miliardy dolarů, tedy nějakých 695 miliard korun. Ještě v prosinci přitom vedení IATA počítalo „jen“ s 25,7 miliardami dolarů.

„Trh je na tom lépe, než jsme čekali, a to zejména v Asii,“ cituje Walshe zpravodajská agentura Reuters. V případě asijsko-pacifického regionu IATA svoji letošní prognózu zlepšila více než trojnásobně a nyní počítá se ziskem 2,2 miliardy dolarů. Dalších 14,8 miliardy by pak měla přidat Severní Amerika, zatímco na Evropu připadá rovných devět miliard. O zbytek se dělí Střední východ, Afrika a Latinská Amerika.