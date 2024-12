Adam se stane i elektrikářem. Česká platforma pro zprostředkování řemeslníků zamíří do nového odvětví

Český startup Adam, který chce usnadnit zákazníkům přístup ke službám kvalitních řemeslníků, začne nabízet zcela novou profesi. Po malířích a zednících si tak lidé budou moci na platformě už brzy objednat i elektrikáře.





Za dlouho očekávanou expanzí firmy do dalšího odvětví stojí především nová posila týmu, kterou je bývalý šéf Bolt Food Marek Maxa. Jeho hlavním cílem je platformě pomoci v jejím dalším rozvoji, což zahrnuje právě spuštění nových profesí.

Sám Maxa se na expanzi firmy do dalších řemeslných odvětví těší: „Možnost připojit se k Adamovi je pro mě obrovským lákadlem. Vždy mě bavilo spouštět nové produkty od nuly a v Adamovi by těchto možností mělo být do budoucna spousta. V Boltu jsem se naučil, jak vybudovat fungující službu od základů, a jsem přesvědčený, že tyto zkušenosti mohu uplatnit i tady. Adam má skvělý tým a produkt s obrovským potenciálem. Těším se, že společně posuneme svět řemesel na další úroveň.“

Adam aktuálně nabízí své služby v Česku, Slovensku, Maďarsku, Velké Británii, Irsku, Španělsku, Portugalsku, Řecku, Francii, Německu a Rakousku. Jeho hlavním cílem je propojit zákazníky s ověřenými zedníky a malíři pokojů, a už brzy také se zmíněnými elektrikáři.