Aby nabíjení elektromobilů bylo rychlejší. Francouzská Electra vstupuje do Česka, první dobíjecí stanice zde otevře již příští rok

S tím, jak postupně na zdejších silnicích přibývá elektromobilů, roste pochopitelně i poptávka řidičů po dobíjecích zařízeních. Dle dat Ministerstva průmyslu a obchodu se v tuzemsku ke konci loňského roku nacházelo celkem 2 950 veřejně přístupných stanic, přičemž další rychle přibývají.
Nově se tak stane i zásluhou původně francouzské společnosti Electra, která si Česko vybrala jako další, v pořadí již desátý trh pro svoji evropskou expanzi. První stanice této firmy by se v tuzemsku měly objevit již příští rok, přičemž řidiči je najdou především v nákupních centrech, centrech měst a podél hlavních dálnic.
„V Evropě se nacházíme v klíčovém momentu: odvětví dozrává, používání elektromobilů se stává běžnou záležitostí a každá křivka ukazuje, že Evropané v příštím desetiletí masivně přejdou na elektromobily,“ nechal se slyšet spoluzakladatel a prezident Electry Aurélien de Meaux s tím, že stanice vyvinuté jeho společností jsou „ultrarychlé“ a umožňují „během několika málo minut“ nabít elektromobil tak, aby měl dojezd až 400 kilometrů.
„Naším cílem je, aby nabíjení bylo jednoduchým, rychlým a snadno plánovatelným zážitkem pro každého. Najděte si nabíječku, rezervujte si ji, začněte nabíjet, zaplaťte – to vše několika klepnutími prostřednictvím naší aplikace nebo přímo na místě, s transparentním stanovením cen a dobou nabíjení do 20 minut,“ doplnil dále Břetislav Mazgaj, manažer expanze společnosti Electra Czech Republic.