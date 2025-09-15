Aby bylo na studium, bydlení i něco do začátku. Svým dětem spoří pravidelně více než polovina rodičů, vyplývá z průzkumu

Svým dětem na budoucnost pravidelně spoří 58 procent českých rodičů. Vyplývá to z průzkumu, jenž si během letošního srpna na vzorku 104 respondentů, kteří pečují o děti do 18 let věku, nechala u agentury Ipsos zpracovat finančněporadenská společnost Swiss Life Select. Dalších 22 procent rodičů spoří nepravidelně, ovšem stejně tak i rovná pětina oslovených přiznává, že svým potomkům žádné peněžní rezervy netvoří.
Z lidí, kteří tak činí, se naprostá většina (80 procent) shoduje v tom, že důvodem, proč odkládají peníze pro své děti stranou, je snaha usnadnit jim jejich vstup do života. Pod tím si lze představit vybudování alespoň nějakého finančního polštáře na první větší výdaje, samostatné bydlení či rozjezd kariéry. Třetina rodičů svým potomkům šetří na studium a stejně tak velká část lidí se domnívá, že je právě toto ideálně způsob, jak děti postupně naučit hospodařit s penězi.
„Klíčem k úspěšnému finančnímu zajištění dětí není jen začít spořit, ale především spořit systematicky a dlouhodobě. I menší částky, odkládané pravidelně, se v horizontu deseti či patnácti let mohou díky úročení a investicím proměnit ve významný kapitál,“ nechal se slyšet Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select.
A jaké že částky rodiče svým dětem nejčastěji odkládají? Na 36 procent respondentů si pro tyto účely vyčleňuje 500 až 1 000 korun měsíčně, zatímco dalších 27 procent se vejde právě do pětistovky. V případě čtvrtiny rodičů se toto pravidelné spoření pohybuje mezi jedním a dvěma tisíci korunami. Více než dva tisíce dokáže spořit zhruba každý desátý a jen dvě procenta rodičů se dostanou nad pětitisícovou hranici.