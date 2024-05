A zase nic! Debutový let kosmické lodi Starliner k ISS i s posádkou byl odložen, Boeing našel těsně před startem závadu na raketě

V úterý ráno se Boeing mohl zapsat do dějin kosmonautiky jako další soukromá společnost, které se povedlo vyslat na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) vlastní loď s lidskou posádkou. Tím by následovala firmu SpaceX Elona Muska, jež tam astronauty dopravuje už několik let.

Naneštěstí pro Boeing, jen pár hodin před startem jeho plavidla CST-100 Starliner z floridského mysu Canaveral se ukázalo, že se na ventilu horního stupně nosné rakety Atlas, kterou firma zkonstruovala spolu s jinak konkurenční společností Lockheed Martin pod hlavičkou United Launch Alliance (ULA), vyskytla závada, již je nutné vyřešit. Podle agentury AP se tak stalo v momentě, kdy se posádka tvořená jednašedesátiletým velitelem Barrym „Butchem“ Wilmorem a osmapadesátiletou pilotkou Sunitou Williamsovou připoutávala ke křeslům ve vesmírné lodi.

Že se start odkládá, potvrdila na svém účtu na sociální síti X i americká NASA. Kdy přesně se Boeing a Lockheed Martin pokusí o další let, úřad neupřesnil, podle webu BBC, který se odkazuje na informace přímo od samotného Boeingu, by se tak mohlo stát nejdříve tento pátek.

Today's #Starliner launch is scrubbed as teams evaluate an oxygen relief valve on the Centaur Stage on the Atlas V. Our astronauts have exited Starliner and will return to crew quarters. For updates, watch our live coverage: https://t.co/plfuHQtv4l