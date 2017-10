Zprava téměř dobrý. ODS může skončit druhá s polovinou někdejších hlasů

„Tohle je zatím nejmenší, co jsem viděl,“ uznává Zdeněk Černý poté, co si prohlédl zdejší malý sál s improvizovaným pódiem. Není pro víc než 50 lidí, pokud se neinspirujete v letecké ekonomické třídě. A spíš než Helena Vondráčková tu po večerech vystupují manželé Maškovi z Dua Melodie, případně cvičí důchodci. Anebo šéf ODS Petr Fiala s Martinem Dejdarem, to nyní před volbami.

„Uvidíte, že se vám to bude líbit. Je v tom politika, ale i zábava, aby to nenudilo,“ slibuje Černý, kandidát ODS v Jihomoravském kraji. Zdejší kandidátku vede Fiala, někdejší rektor brněnské Masarykovy univerzity, jemuž ODS píše kolem jména tolik vysokoškolských titulů, že kvůli zábavě ani nemusíte až do kuřimského kulturáku. Show Dejdar/Fiala je součástí kontaktní kampaně, která se profesora v čele kdysi vládní strany snaží voličům prodávat jako normálního „chlapa“, co miluje nejen české hospody. Jen Topolánkovy „gule“ radši nechává v pozadí.

O tom se mimo jiné dočtete i v propagační knížečce Petr Fiala od A do Z, a zvlášť v Kuřimi je to v případě ODS menší déjà vu. Kousek od Kotelny se to samé snažil v létě 2009 dělat i tehdejší šéf ODS a padlý premiér Mirek Topolánek, když Brněnsko brázdil v rámci předvolební kampaně k později zrušeným předčasným volbám nazvané lyricky Léto s Topolem. Topolánek ovšem nebyl žádný profesor, spíš naopak: až příliš často trousil košilaté vtipy, jimž se často smál jen sám, a sem tam chtěl taky dát někomu pěstí.

Právě on započal volný pád ODS, který po hanebném konci Nečasovy vlády stvrdilo necelých osm procent hlasů ve sněmovních volbách 2013. Napravit to má nyní právě Fiala, jenž ODS vede od ledna 2014, kdy straně slíbil, že ji vyvede z pekla. Po téměř čtyřech letech se pohybuje v šedé zóně deset až patnáct procent volebních preferencí, kam stabilně patří i KSČM a kam se propadla ČSSD. ODS tak znovu ve volbách hrozí druhé místo, byť jí na to tentokrát může stačit pouhá polovina jejích někdejších volebních zisků.

České Švýcarsko

„Počkejte aspoň, až si obléknu sako,“ říká Fiala fotografům, když večer vystupuje před Kotelnou ze služebního superbu. Víc než dost si ten den užil D1; ráno jel kvůli rozhovorům z Brna do Prahy a večer zase zpátky do Kuřimi, kam musel kvůli stojícím kolonám přijet mimo dálnici. Má proto menší zpoždění, i tak je ale ke všem vstřícný, což se úplně nedalo říct o jeho pozdních předchůdcích v čele partaje. Právě s Dejdarem prý vystupuje i proto, že si rozumějí také osobně - hlavně v nenávisti ke komunistům.

To je trochu ironie: herec a poslední dobou spíš televizní rozdavač radosti totiž v prezidentské volbě veřejně podpořil Miloše Zemana, jehož stranu SPO vede bývalý komunista a předseda JZD Jan Veleba, jenž mentálně zamrzl v normalizaci. A celé své prezidentství navíc nejvíc ze všeho bojuje se skutečnou i imaginární „pražskou kavárnou“, tedy baštou intelektuálů. Politolog Fiala si ale hrdě říká „intelektuál“, který se prý v politice nemá ideově s kým střetnout, tak zlé to je. V ODS teď k Dejdarově podpoře Zemana radši říkají, že to byl jen „bulvární šum“.

Fakt? Dejdar se totiž podporou i volbou Zemana rád chlubil. „Jsem volič a jasno mám. Budu volit Miloše Zemana. Od pana Zemana si jako člověk od kumštu slibuju, že bude trochu legrace,“ říkal tehdy mimo jiné. A že se jako člověk od kumštu bohužel nepletl, už dnes víme. Takže když se teď v kotníčkových teniskách, roztrhaných džínsech a černém saku Fialy na pódiu ptá, jestli pije alkohol, berme to také jen jako kumšt. „Alkohol piji, je to příjemný průvodce mým životem,“ odpovídá Fiala a dodává, že si pálí slivovici. Legálně, dušuje se.

Nejsem žádný suchar. V létě šéf ODS Petr Fiala s lidmi griloval, teď ho v kulturácích pro změnu „griluje“ Martin Dejdar ve své abecední show. Dozvíte se v ní i to, že Češi nejsou žádní xenofobové, protože u nás SuperStar vyhrál Rom.

Představení Dejdar/Fiala, které v Kuřimi nezaplnilo ani malý sál, má celkem lineární děj, žádné nebezpečné zákruty nečekejte. Zápletkou je abeceda a její písmena od A až do Z, na která Dejdar nadhazuje Fialovi různá slova a on se k nim volně vyjadřuje. Občas mu vybraná písmena může nadhodit i publikum. A někdy dokonce dojde i k nechtěnému podhození, to když si i Dejdar vzpomene u písmene D na jízdu po D1: „Na D1 jsem viděl váš billboard. Máte na něm heslo Méně demokracie, více svobody…“

„My tam máme Méně byrokracie, více svobody,“ opraví ho Fiala s úsměvem. Profesor, jenž se v nejvyšší funkci ODS pevně zabydlel a dávno není žádný krizový kormidelník, co se rychle vrátí do školy, má jistě své politické limity, suchar ale určitě není. Vládne sympatickou nenápadnou ironií a strávit s ním i přes hodinu v jednom sále není žádná tortura. Umí dokonce lidi i rozesmát. A dozvíte se třeba i to, že má zbrojní pas a pistoli. Nikoho prý ale zatím nestřílí, jak u nás teď přichází do módy; jde o sportovní střelbu. Navíc doufejme, že na rozdíl od Milana Chovance střílí s aspoň jedním okem otevřeným.

ODS slibuje zrušení EET, plošný zákaz kouření, reformu EU a vyjednání výjimky ohledně přijetí eura a migrační politiky. Před volbami také vyhlásila 12 podmínek účasti ve vládě, patří mezi ně i snížení daní nebo zavedení paušální daně pro neplátce DPH. A mimochodem: její šéf občas umí dokonce být ještě větší bavič než profík Dejdar. To když opráší náš starý politický sen, že Česko bude druhým evropským Švýcarskem, tentokrát snad už bez politických kmotrů. A konkrétně jižní Morava pak „něčím, čím je Bavorsko v Německu“. Těžko říct: ve stejný den jsem se na Brněnsku účastnil i Modré vlny ODS, jejíž část se vůbec nekonala kvůli onemocnění řidiče, a spíš než na lederhosen a BMW to tady zatím vypadá na tepláky a fabii.

Kdo nás to tady táhne na Východ?

„Až jsem se divil, jak mu to jde. Lidé ho mají rádi a včera bylo cítit, že si ho i váží. Někteří o něm říkají, že je suchar. Ale není to pravda: je to slušný a vzdělaný člověk,“ popisuje Fialu Černý. S jednašedesátiletým podnikatelem nejen v autodopravě, nyní na částečné pracovní penzi, stojím u stánku ODS na náměstí v Tišnově. Hned vedle probíhá Oslava podzimu a je to perfektní dělba práce: většina lidí s dětmi slaví s dýněmi podzim a ke stánku ODS si chodí hlavně pro modré balonky a vodu.

Černý vstoupil do ODS teprve nedávno, prý aby jí pomohl nahoru. Ví, že z dvanáctého místa se do sněmovny nedostane, ani kdyby volební hlasy počítala ruská volební komise. Den předtím chodil s Fialou po Brně. „Mám z toho dobrý pocit. Lidé ho zastavovali, chudák se nemohl ani napít. Zase nám věří a ODS stoupá na ceně,“ říká Černý. Věří ve volební zisk 15 až 16 procent, a než s ANO by podle něj ODS měla případně vládnout s ČSSD. „Jezdili jsme včera a vůbec nic. Nic, nic, nic,“ popisuje naopak zájem lidí o ODS jeho partajní kolegyně, jež s Modrou vlnou jezdila kolem Bílovic.

„Volebních témat je hodně, ale je vidět, že xenofobie ustupuje,“ myslí si Černý. Pravda, migrace moc netáhne ani v Kotelně, tady je ale nemálo lidí z ODS. Zlatý hřeb večera však od Dejdara přijde, když se Fialy zeptá, jestli teď v Česku také cítí odklon od „Západu“ a příklon k „Východu“. Fiala s tím pochopitelně souhlasí, ostatně není známý jako milovník Ruska nebo Číny. Dobrá legrace je to ale od Dejdara, protože jestli někdo táhne Česko na „Východ“, pak Zeman. Ale chtějte názorovou konzistenci, jak říkají politici, od estrádních bavičů: každý den musejí bavit někoho jiného.

„Zvedli jsme se a zase nabíráme sílu. Nevidím tu druhou pravicovou stranu, která by v sobě nesla to, co ODS,“ říká na závěr Fiala. Pravda, v Česku nyní stěží uvidíte druhou pravicovou stranu, která by v sobě ani nenesla to, co ODS. Tradiční strany zrovna nezažívají boom, to se ale netýká jen Česka. Načež Dejdar všechny v sále odmění vlastní verzí skladby You Are So Beautiful. Naštěstí aniž by ji v sále daroval někomu konkrétnímu.

