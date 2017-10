Starostové odmítají vládu s ANO. Babiš tam ničí demokracii, říká Farský

Nedostatečná vnitřní demokracie ANO se podle Farského projevila například začátkem září, kdy Sněmovna vydala Babiše a prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu farmy Čapí hnízdo. Poslanci ANO při hlasování odešli ze sálu. „Místo toho, aby projevili demokratický názor, tak opustili sál, protože tam není skutečně demokracie,“ uvedl.

Farský zmínil rovněž únorovou změnu stanov ANO, po které může předseda hnutí sám rozhodovat o vyškrtnutí kandidátů, doplnění nových jmen na kandidátní listiny nebo o změně pořadí kandidátů. „Andrej Babiš může do 18. nebo 19. října ještě kohokoliv vyškrtnout z kandidátky, proto je takové ticho, kdokoliv by se ozval z volitelného místa, tak riskuje, že přijde o místo,“ uvedl Farský.

Volební lídr STAN očekával, že změna stanov ANO poznamená během nadcházejícího volebního období. „Protože to zničí vnitřní debatu, zlikviduje oponentní názor. A jen z debaty se tvoří větší hodnoty. Já myslel, že je to dožene v příštím volebním období, ale paradoxně jde to daleko rychleji, lidé se tam bojí promluvit, mít jiný názor,“ míní Farský.

Farský: ANO bez Babiše neexistuje

Nevidí rozdíl v případné koalici s ANO s Babišem a s ANO bez Babiše. „ANO je Babiš. Ve chvíli, kdy je největší věřitel, tak ANO bez Babiše neexistuje,“ uvedl. Na druhou stranu připouští, že v ANO jsou i lidé, kteří mají svou kvalitu a lze s nimi debatovat. Zmínil místopředsedu Sněmovny Radka Vondráčka či poslance Jiřího Zlatušku a Martinu Berdychovou.

I kvalitní lidé však podle Farského mají nyní problém vystoupit. „Protože jsou pod neomezenou mocí svého šéfa. To není demokratické uskupení, ten subjekt má totální deficit demokratických principů,“ konstatoval.

Kritizuje i útoky ANO na policii či státní zástupce v souvislosti s obviněním v případu Čapího hnízda. „To je možná krátkodobě cesta k hlasům, ale dlouhodobě je to cesta do pekel,“ uvedl. Jako zklamání hodnotí vyjádření ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), že motivací k žádosti policie o vydání Babiše a Faltýnka musí být snaha ovlivnit volby.

Farský nevidí překážky v možné povolební spolupráci hnutí s lidovci. Strany jsou si podle něj programově blízké a jejich představitelé by se dokázali povznést nad možné rozpory kvůli červencovému krachu projektu společné kandidatury. Lidovci se však podle Farského vycouváním z koalice těsně před volbami diskvalifikovali z obdobných vyjednávání před volbami v budoucnu.

Lidovci v červenci ustoupili od již dohodnuté koalice se STAN a Starostům nabídli, ať vstoupí na kandidátky KDU-ČSL. Pro vstup do Sněmovny by tak stačilo pět namísto deseti procent hlasů. Starostové však trvali na rovnocenném partnerství a návrh odmítli. „Já myslím, že předvolební koaliční potenciál lidovců je na dlouhá léta vyčerpán,“ řekl k událostem Farský.

V příštích letech podle Farského nikdo nebude chtít riskovat podobnou zkušenost, kterou zažili Starostové. „Aby vám tři měsíce před volbami řekli: 'Hele, my jsme se lekli deseti procent, tak se nechte k nám napsat na kandidátky', to si každý rozmyslí. Takže lidovci jakoby si sami z mého pohledu dost ublížili do nějakých integračních snah,“ řekl.

Zkušenost z jednání o koalici však nemůže být překážkou pro povolební spolupráci, míní Farský. „Bylo by hodně špatně, abychom si řešili nějaké osobní bolístky tím, že budeme blokovat nějakou spolupráci,“ uvedl. Strany jsou si podle něj programově blízké. „Nemůže to krachovat na tom, že si budu s (předsedou KDU-ČSL) Pavlem Bělobrádkem vyčítat, kdo kde co řekl a jak co myslel,“ uvedl.

Za reálné považuje to, že do Sněmovny vstoupí oba subjekty zkrachovalé koalice. „Vidím to jak pro lidovce, kteří mají docela pevné jádro na Moravě, tak nemám obavu ani o nás,“ konstatoval. Počítá s tím, že STAN má vysoký volební potenciál, protože hnutí není ideologické, ale naopak konsensuální. „Naše největší síla je volební lístek, lidé uvidí, že jsou na něm lidé, které fakt znají,“ uvedl.

