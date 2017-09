Průzkum: ANO stagnuje, SPD a Piráti posilují, sedm procent pro TOP09

Podpora hnutí ANO v posledních měsících podle Medianu stagnuje okolo 26 až 27 procent. Podpora ČSSD se drží okolo 14 procent. Pokračuje ale pozvolný propad KSČM a proti poslednímu měsíci klesla podpora TOP 09.

Komunisty by podle modelu Medianu volilo 12,5 procenta lidí, čtvrté ODS by dalo hlas 9,5 procenta voličů. TOP 09 výzkum přisuzuje sedm procent, SPD o půl procentního bodu méně. Piráti a lidovci mají shodně šanci na zisk šesti procent hlasů.

„Z uvolnění části protestních hlasů KSČM a stagnace ANO těží SPD Tomia Okamury, která stále mírně roste a aktuálně by dostala okolo 6,5 procenta hlasů,“ uvádí Daniel Prokop z agentury Median. Oproti minulému měření také výrazně vzrostla podpora Pirátů, kteří posílili mezi mladšími voliči do 35 let, což jde podle autorů průzkumu mimo jiné na úkor TOP 09.

Bez zastoupení ve Sněmovně by podle Medianu zůstali Starostové, Zelení i Svobodní. STAN by mohl získat čtyři procenta hlasů, Zelení 2,5 procenta a Svobodní dvě procenta.

Volební model Median ze září 2017

Výzkum mínění se konal v období od 28. srpna do 25. září. Zapojilo se do něj 1243 respondentů starších 18 let. Týden starý průzkum CVVM naznačoval výrazně odlišné preference zejména pro TOP09.

Nejvyšší volební potenciál si podle agentury Median uchovává hnutí ANO. „V případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast, by útočilo na zisk okolo 32 procent,“ uvádí Prokop. Zisk pouze přesvědčených voličů by hnutí ANO stačil jen na 19 procent.

Vývoj preferencí stran podle volebního modelu agentury Median: Strana/hnutí Výsledek modelu v září 2017 (v procentech) Výsledek modelu srpen 2017 (v procentech) rozdíl (v procentních bodech) ANO 27,0 26,5 -0,5 ČSSD 13,5 14,5 -1 KSČM 12,5 13,0 -0,5 ODS 9,5 10,0 -0,5 TOP 09 7,0 9,0 -2 SPD 6,5 6,0 +0,5 Piráti 6,0 3,5 +2,5 KDU-ČSL 6,0 6,5 -0,5 Starostové 4,0 3,5 +0,5 Zelení 2,5 2,0 +0,5 Svobodní 2,0 - ostatní 3,5 5,5

Zdroj: Median

Právě okolo 19 procent se pohybuje volební potenciál ČSSD. Pokud by ale sociálním demokratům dali hlas pouze voliči pevně rozhodnutí pro tuto stranu, stačilo by to na zisk pouze deseti procent.

Aktuální volební potenciál KSČM se podle Prokopa pohybuje pod hladinou zisku z roku 2013, kdy komunistům dalo hlas 14,9 procenta voličů. Naopak roste počet lidí, kteří zvažují volbu SPD, Pirátů a Starostů. „Tyto strany a také TOP 09 mají ale jádro voličů pod pěti procenty a není tak zcela jisté, že se do Sněmovny musí dostat,“ upozornil Prokop.

