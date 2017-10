Okamura chce s SPD do vlády. Podmínkou je pro něj zákon o referendu

„Usilujeme o to, abychom mohli prosazovat náš volební program ve vládě. Po čtyřech letech v opozici jsem poznal, že nelze plnohodnotně prosazovat volební program jinde než ve vládě,“ řekl Okamura, který byl v končícím volebním období zvolen za hnutí Úsvit, ze kterého byl později vyloučen a působil ve Sněmovně jako nezařazený opoziční poslanec.

Za klíčovou podmínku pro jednání o vládní koalici považuje Okamura dohodu na zákonu o referendu. „Zákon o referendu je v podstatě alfa a omega k lepší České republice. Kdyby někdo odmítl dát do koaliční smlouvy přijetí zákona o referendu, tak my nemůžeme u takového stolu sedět. A mám na mysli pochopitelně ten nevykastrovaný zákon o referendu, aby občané mohli hlasovat o všech otázkách a aby to bylo závazné pro vládu,“ řekl Okamura.

Další požadavkem SPD pro koaliční vyjednávání je úprava sociálního systému. „My navrhujeme přeskupit výplaty sociálních dávek na děti od nepřizpůsobivých k přizpůsobivým,“ řekl Okamura. „Je nutné podmínit vyplácení přídavků na děti pracovní minulostí alespoň jednoho z rodičů a čistým trestním rejstříkem,“ doplnil. Hnutí také chce navázat valorizace důchodů na růst minimální mzdy.

SPD dále požaduje zvýšení slev z daně příjmu pro pracující rodiče, zrušení elektronické evidence tržeb pro malé firmy a její nahrazení daňovými paušály nebo zajistit, aby se daň z přidané hodnoty platila pouze ze skutečně proplacených faktur. Mezi klíčové požadavky podle Okamury patří i zavedení hmotné odpovědnosti hejtmanů a ministrů.

„Budeme jednat s každým, kdo s námi bude chtít jednat o prosazování našeho volebního programu,“ řekl Okamura. SPD podle něj od svých programových požadavků nehodlá ustupovat. Zároveň ale uvedl, že hnutí má podmínky v personální oblasti. „Samozřejmě je pro nás problémem, aby předsedou vlády byl trestně obviněný člověk. Taková vláda nebude stabilní. V okamžiku, kdyby premiéra zavřeli, tak padne celá vláda a spláchne to i případné koaliční partnery,“ řekl.

Okamura také nechce o povolební spolupráci jednat s politiky, které považuje za nedůvěryhodné. „Personálně určitě je nedůvěryhodným člověkem pan (předseda TOP 09 Miroslav) Kalousek a pan (premiér Bohuslav) Sobotka (ČSSD), ale tam žádná jednání nehrozí, protože oni jsou otevřeně probruselští a proimigrační a proislámští,“ řekl.

SPD je prý stabilnější než Úsvit

Podle Okamury je SPD stabilnější, než byl Úsvit, a proto po volbách nehrozí jeho rozklížení. Okamura před čtyřmi roky vstoupil do Sněmovny jako lídr Úsvitu, následně byl ale z hnutí vyloučen a později vybudoval nové politické uskupení. Svůj nucený odchod z Úsvitu označuje za politický puč.

„Já jsem byl člověk, který šel do politiky se svými ideály. Já celý život vedu pobočku velké nadnárodní firmy, to znamená, já jsem měl zkušenosti s férovým prostředím, se slušnými lidmi. Netušil jsem, jaké podrazy mě můžou čekat,“ řekl Okamura o své zkušenosti v Úsvitu. Vyloučení z hnutí označil za politický puč, jehož obětí se stal on i jeho kolega Radim Fiala.

„Poučil jsem se, pochopil jsem, jakým způsobem vlastně postavit politickou stranu, aby byla stabilní. A postavili jsme s kolegou Fialou hnutí SPD a máme dnes přibližně 7000 členů, máme přibližně 4500 dalších přihlášek,“ řekl Okamura. Velký počet členů podle něj pomáhá stabilitě, protože hnutí má přímo voleného a odvolatelného předsedu.

„K žádnému politickému puči nemůže dojít, protože o tom rozhodují tisíce a tisíce členů, kdo bude vést toto politické hnutí. Nikoli úzký omezený počet lidí,“ řekl Okamura. Nutná shoda velkého počtu lidí podle něj odstraňuje hrozbu nečekaných výkyvů.

