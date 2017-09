CVVM: Volby by vyhrálo ANO, do Sněmovny by se dostali i SPD a Piráti

Podle modelu by ANO získalo 30,9 procenta hlasů. Proti červnovému průzkumu CVVM by hnutí oslabilo o 3,1 procentního bodu, přesto by si udrželo výrazný náskok před svými politickými soupeři.

Sociální demokraty řadí CVVM na druhé místo se ziskem 13,1 procenta hlasů. ČSSD si v průzkumu této společnosti jako jediná ze stran nyní zastoupených ve Sněmovně od června polepšila, získala by o 1,1 procentního bodu více hlasů a posunula by se před KSČM. Komunisty podle modelu podporuje 11,1 procenta voličů, o 3,4 procentního bodu méně než v červnu.

Občanské demokraty by podpořilo 9,1 procenta dotázaných, což je o 1,9 procentního bodu méně než v červnu. Na páté místo by se posunula SPD, kterou by volilo 7,3 procenta dotázaných, o 2,8 procentního bodu více než v červnu. Pirátům slibuje model 6,4 procenta hlasů, což by znamenalo přírůstek 2,9 procentního bodu. Lidovce by podpořilo 6,2 procenta voličů, o 1,3 procentního bodu méně než v červnu.

TOP 09 by podle průzkumu získala 4,4 procentního bodu. Proti červnu by ztratila 2,1 procentního bodu a zaostala by za volebním prahem o 0,6 procentního bodu. Tato hodnota se většinou pohybuje v rámci statistické chyby, která ve většině průzkumů činí kolem dvou procentních bodů. Společnost CVVM ve zveřejněném průzkumu velikost statistické chyby neuvedla.

České výzkumy poznamenávají značné rozdíly

Aktuální průzkum CVVM naznačuje, že strana TOP 09 by zaostala za volebním prahem o 0,6 procentního bodu. Tato hodnota se většinou pohybuje v rámci statistické chyby, která ve většině průzkumů činí kolem dvou procentních bodů. Společnost CVVM ovšem ve zveřejněném průzkumu velikost statistické chyby neuvedla.

Průzkum CVVM se uskutečnil od 4. do 14. září, odpovídalo v něm 970 respondentů.

Volební model CVVM ze září 2017

Aktuální model CVVM se v případě TOP 09 značně rozchází se srpnovým průzkumem agentury Median. Podle něj by voliči poslali TOP 09 do parlamentu s 9 procenty odevzdaných hlasů.

Další články v sekci volby 2017: