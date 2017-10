Babiš už si připravuje půdu, po volbách chce znemožnit obstrukce

„Určitě chceme novelizovat zákon o státní službě, který je byrokratický. Chceme novelizovat kompetenční řád, aby ministři neměli resortismus, ale spolupracovali. Chceme snížit počet ministrů, odpolitizovat legislativní radu vlády,“ řekl Babiš. Hnutí podle něj také chce zavést takzvaný klouzavý mandát, na jehož základě by místo poslance, který vstoupí do vlády, v době jeho působení v kabinetu nastoupil do Sněmovny náhradník. „Ministři by měli pracovat jako ministři, a ne sedět ve Sněmovně,“ řekl k tomu Babiš.

Podle předsedy ANO je třeba také změnit volební řád Sněmovny. Návrh už hnutí předložilo v současném funkčním období, projednat se ho ale nepodařilo. Vzorem pro jednání dolní komory Parlamentu by podle Babiše měla být pravidla jednání německého Spolkového sněmu. „Když si v Německu řeknou, že EET čtou 30 hodin nebo 20, tak (nejsilnější parlamentní strana) CDU má 30 procent času a čte to šest hodin. U nás, když jsme četli EET, tak pan (předseda TOP 09 Miroslav) Kalousek četl čtyři nebo pět hodin o skladu ve Vrběticích, což si nemyslím, že je projev demokracie, ale obstrukcí. Proto teď padlo pod stůl 300 zákonů,“ řekl.

Tažení proti „byrokracii“

Babišovi také vadí, že podle současného jednacího řádu Sněmovny se zákony, které byly před volbami projednány pouze zčásti, musí do legislativního procesu předkládat zcela znovu. „Tím se ztrácí čas a ta byrokracie, postupy legislativního procesu trvají dlouho,“ řekl.

Mezi další normy, které by ANO chtělo ve Sněmovně prosadit, je zákon o liniových stavbách. Babiš uvažuje i o novele azylového zákona. Podle něj je třeba zjistit, zda současné norma dostatečně řeší situaci, kdy někdo dostane v Česku azyl a následně se dopustí kriminální činnosti.

