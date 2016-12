První problémy. Pokladny EET postihl hodinový výpadek

Podle Michala Bláhy ze serveru hlidaceet.cz se obchodníkům mezi 07:46 a 08:30 vracely hlášky „Datová zpráva nebyla zpracována kvůli technické chybě nebo chybě dat“. Bláha na twitteru uvedl, že Generální finanční ředitelství problémy popřelo a potvrdilo upgrade systémů mezi šestou a osmou hodinou ranní.

Oficiální odpověd supportu #EET k dnešnímu výpadku EET. Lhát do očí 50.000 lidem jim nevadí. Co na to @AndrejBabis a @financnisprava? Mlčí! pic.twitter.com/giJwUHkBwz