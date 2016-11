Hospodářská komora EET dál podporuje, vadí jí ale rozhádaná vláda

„Nechceme, aby v rámci hysterie, která teď kolem EET vznikla, byly vytvářeny výjimky k jejímu plošnému zavedení,“ řekla Nováková. Již vyjmutí stánkového prodeje z EET je podle ní vytvoření podmínek pro únik do šedé ekonomiky. „Té je nejvíce ve stavebnictví. Chtěli bychom, aby každý instalatér, ale i lékař nebo notář měl EET, není to nic složitého,“ podotkla.

Dlouhý potvrdil stanovisko Hospodářské komory. „My jsme od počátku podpořili EET, není ale tajemstvím, že to bylo proti vůli 50 procent členů. Dnes, den před jejím zahájením, jsme rozčarováni. Naším partnerem je vláda, která je rozhádaná a nás to velmi mrzí. Vláda lavíruje, není jasné, jaký přístup zvolí,“ řekl Dlouhý.

Problémem je podle Dlouhého vydání metodiky až ke konci srpna, navíc je v ní řada nejasností a nastávají další změny. Vyjmutí e-shopů z povinnosti evidovat tržby je v zásadě pořádku, nicméně tento přístup měl být avizován dříve. Totéž platí v případě minimálního limitu pro malé podnikatele, poznamenal Dlouhý.

Stát by měl kvůli EET podle něj výrazným způsobem plošně snížit daně i celkové odvodové zatížení práce. „Konkrétní odpověď ohledně sazeb a struktury neumím dát, je to věc diskuse, souvisí to s přípravou rozpočtu, musí k tomu být politická shoda,“ dodal.

Zákon o evidenci tržeb, jejíž zavedení patří mezi stěžejní projekty současné vládní koalice, vstoupí v účinnost ve čtvrtek. Zhruba 40 tisíc podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách má začít elektronicky evidovat tržby. Vláda si od evidence slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření ostře kritizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

V posledních dnech ale kolem evidence tržeb propukla roztržka mezi ČSSD a ANO, když ministr financí Andrej Babiš přišel s návrhem na změny. Podle nich by z EET mohli být vyjmuti živnostníci, kteří mají daň stanovenou paušálem a roční podnikatelské příjmy do 250 tisíc korun, a také platby kartou prostřednictvím internetu v e-shopech.

Další změny navrhli i lidovci, kteří chtějí, aby z EET byli vyňati všichni plátci paušální daně, prodejci na farmářských trzích a „ti, kteří si pouze přivydělávají“. Systém by se podle nich měl vztahovat jen na poplatníky s obratem nad 414 tisíc korun.

