Do pilotního provozu EET se za dva týdny přihlásilo 6677 podnikatelů

Do pilotního provozu elektronické evidence tržeb (EET) se do pondělka přihlásilo 6677 podnikatelů, kteří zaslali 1,2 milionu účtenek. Finanční správa začala ukládat údaje o tržbách podnikatelů, kteří se k ní dobrovolně připojí, 1. listopadu. Evidence tržeb bude v ostrém provozu spuštěna 1. prosince pro hotely a restaurace a měla by se týkat zhruba čtyřiceti tisíc podnikatelů.