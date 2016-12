Díky ePokladně od Vodafonu máme od EET pokoj

Jaké byly začátky Vašeho podnikání?

Vše začalo v roce 2012. S manželkou jsme tehdy dospěli k rozhodnutí, že potřebujeme změnu. Chtěli jsme se totiž stát svými pány a to nám měl právě penzion s hospůdkou umožnit. Navíc se nám narodilo druhé dítě a už jsme nechtěli pod tlakem kombinovat rodinný a pracovní život. Koupili jsme tedy velký pozemek, kde jsme mohli chovat koně, ale hlavně byl v areálu krásný stařičký dům. Po úspěšné rekonstrukci jsme v červnu 2014 otevřeli autentický penzion a hospůdku s atmosférou starého hospodářství.

Jak oslovujete potenciální zákazníky? Pomohlo Vám v tomto směru partnerství se společností Amazing Places & Kouzelná místa?

Aby se o nás zákazníci dozvěděli, máme webové a facebookové stránky, kam pravidelně přispíváme. Pořádáme také kulturní akce. Partnerství s Amazing places & Kouzelná místa nám velmi pomohlo na začátku podnikání na základě doporučení.

Jak se zákazníky komunikujete?

Rezervace řešíme hlavně po emailech a telefonicky. Důležitá je pro nás proto kvalita a dostupnost telekomunikačních služeb. Tím mám na mysli dobré pokrytí signálem a spolehlivý mobilní internet. Když mluvíte o dobrém pokrytí, Vodafone nedávno vyhrál v nezávislém testu kvality sítě ve volání a mobilních datech v ČR a získal certifikát Best in Test od německé společnosti P3 communications GmbH. Co to pro Vás jako zákazníka znamená?

V dnešní době je různých hodnocení velké množství. Ale není ocenění jako ocenění. Myslím, že tento certifikát si Vodafone zaslouží. Proč jste se rozhodl pro řešení Vodafonu v podobě ePokladny? V čem je pro Vás lepší než konkurenční řešení?

Vodafone považujeme za spolehlivou a významnou společnost. Co se týče produktu ePokladna, přesvědčilo nás také to, že práce na ní je jednoduchá a naprosto intuitivní. ePokladna nám řeší vše, co v tuto chvíli potřebujeme, je velmi variabilní a navíc nemusíme pořizovat žádné drahé pokladní systémy.

Které funkce plánujete využívat a proč?

Určitě chceme v pokladním systému oddělit hospodu a penzion. Plánujeme také k ePokladně zavést platební terminál. Pořídíme si také tiskárnu. Vidíme velkou výhodu v tom, že je mobilní, a tak se s ní dá snadno manipulovat v naší hospůdce. ePokladnu budeme mít nainstalovanou na dvou tabletech. S tabletem bude všechno jednodušší než s pevnou kasou. Kromě práce v penzionu se živím jako fotograf, a tak až se bude EET týkat i této profese, mohu v klidu začít využívat ePokladnu na chytrém telefonu.

Jaké máte očekávání od ePokladny? Co byste její pomocí chtěl vylepšit?

Přínosem bude bezesporu otevřený účet pro hosty a přijímání platebních karet. Také budeme mít lepší evidenci toho, co si lidi dávají, a podle toho upravovat množství zásob. Ve všem bude tedy lepší přehled při malé námaze.