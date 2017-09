Zaorálek se zranil. Jeho vůz měl nehodu

Zaorálek při nehodě cestoval ve vozidle ochranné služby řízeném pracovníkem Ochranné služby Policie ČR. Záchranáři ho převezli do brněnské nemocnice. „Při nehodě utrpěl zranění hlavy, jeho zdravotní stav je nicméně dobrý. Z nemocnice byl již propuštěn do domácí péče,“ uvedla Irena Valentová z tiskového odboru ministerstva zahraničí. Ministr podle ní bude od pondělí pokračovat ve svém programu tak, jak ho měl naplánován.

Zranění ministra Zaorálka při nehodě u Lechovic už dříve potvrdil mluvčí policejního prezidia Petr Habenicht. „Došlo k nehodě s účastí chráněné osoby, několik osob bylo transportováno do nemocnice k ošetření.“

Na místě nehody byl také vrtulník letecké záchranné služby. „Transportoval do nemocnice v Brně Bohunicích muže se středně těžkým zraněním,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranné služby Hedvika Kropáčková. Podle ní to byl muž nad 60 let. Zda šlo o Zaorálka, nekomentovala.

Podle mluvčího jihomoravské policie Pavla Švába se u odbočky na Oleksovice srazila dvě auta, z nichž jedno převáželo člověka, který patří mezi osoby chráněné policií. Míru zavinění účastníků nehody policie zjišťuje. Nehoda se stala v podvečerních hodinách. Zaorálek měl do té doby na jižní Moravě celodenní předvolební program. Po 17:00 byl ještě na Znojemském historickém vinobraní.

Ministr zahraničí patří mezi představitele státu, jejichž bezpečnost policie zajišťuje. Dalšími chráněnými osobami jsou prezident republiky, předsedové obou komor Parlamentu, premiér a ministři vnitra, obrany, spravedlnosti a financí.

