Začátek konce billboardů u dálnic. ŘSD počítá neodstraněné poutače

Kolik prostředků na to bude potřeba, není podle mluvčího známo. Jasné není ani to, na kolik vyjde odstranění jednoho poutače. „Je třeba brát v úvahu rozdílnost konstrukce a vzdálenost od dálnice,“ podotkl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Vzhledem k očekávanému velkému počtu odstraňovaných billboardů ŘSD předpokládá, že vypíše výběrová řízení na firmy, které by se této práce měly ujmout, řekl Jan Studecký z tiskového odboru ŘSD. Cena za likvidaci reklamních zařízení tak bude záviset na tom, kolik společností se do soutěží přihlásí a jaké ceny státní organizaci nabídnou.

Ředitelství silnic podle Studeckého může vlastními silami část reklamních zařízení likvidovat. Pokud by ale jeho pracovníci měli odstraňovat všechny billboardy, bylo by to na úkor jiných činností, jako je údržba silnic, uvedl Studecký. Každopádně ale bude soutěž znamenat zdržení, organizace se však výběr zhotovitelů pokusí co nejvíce urychlit.

Do sčítání billboardů se zapojilo všech 18 středisek údržby dálnic. „Zahájili jsme dnes podrobný monitoring všech reklamních zařízení, které se nacházejí v ochranném pásmu dálnic. Dnešní den věnujeme především dálnici D1 - ještě dnes budeme mít perfektní detailní monitoring veškeré reklamy na D1 - a do úterního odpoledne do třetí hodiny budeme mít zmapovány, perfektně zmonitorovány všechny dálnice, což je zhruba 1230 kilometrů,“ uvedl mluvčí.

Monitoring jednoho poutače je podle něj i s dopravním opatřením otázkou maximálně deseti minut. Ke každému billboardu silničáři pořizují protokol s mapovým podkladem, souřadnicemi GPS a fotografií. Mělo by z něj být zřejmé, k jaké konstrukci je poutač připevněn. Všechny shromážděné informace začnou zřejmě během pondělí směřovat na silniční správní úřad, což je v případě dálnic ministerstvo dopravy, který bude postupovat dál podle zákonných lhůt. Pokud ještě po výzvě ministerstva zůstanou podél dálnic reklamní zařízení, začnou je úřady odstraňovat. Kdy by mohly být všechny dálnice bez těchto billboardů, mluvčí neuměl odhadnout.

Billboardy budou podle Rýdla nejdříve zakrývat nebo odstraňovat jednotlivá střediska údržby dálnic, která k jejich likvidaci využijí svá odpadová hospodářství. Pokud by to bylo nad jejich síly a šlo by o masové měřítko, vypíše se soutěž na dodavatele prací. Odstraněné billboardy nebudou nikde uchovávány, podle zákona se mají zlikvidovat.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona z roku 2012. Zatímco někteří provozovatelé poutače začali odstraňovat, jiní jen reklamní sdělení nahradili státní vlajkou. Tvrdí, že tím změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením tak, jak je definuje zákon.

Zatímco na dálnicích má povinnost odstraňovat nepovolené poutače ŘSD, na silnicích první třídy jde o věc krajů a jejich organizací. Celkem by mělo od komunikací postupně zmizet na tři tisíce reklamních poutačů ze zhruba 25 tisíc. Nařízení, které je motivováno zvýšením bezpečnosti silničního provozu, se ale netýká zastavěných území, kde je zároveň nejvíc reklamních ploch.

Reklamní zařízení podle zákona o pozemních komunikacích může zobrazovat nejen klasickou reklamu, tedy sdělení s cílem dosažení zisku, ale může šířit i nekomerční informace, třeba kulturní, politické nebo vzdělávací.

